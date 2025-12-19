Kis-My-Ft2宮田俊哉さん、ポケモンユナイト国際大会のエキシビションマッチに参戦決定！

「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。

このPUACL2026では、Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんが大会応援リーダーを務めることが発表されています。

そんな宮田さん、応援をするだけではありません。3月28日（土）および29日（日）の2日間にわたり、神奈川県の横浜BUNTAIにて開催されるオフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」にて、エキシビションマッチに参戦することも決定しました。

宮田さんは、3年間ポケモンユナイトをプレイし続けているベテランプレイヤー。配信でもプレイを披露したことがあるほか、お気に入りポケモンに「エーフィ」を挙げ、これまでのシーズンでも「マスターランク」に到達し続けるなど、筋金入りの実力者でもあるのです。

宮田さんとの「夢の対戦」が見られるのはこの日だけ。皆さんも一緒に盛り上がりませんか？

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。