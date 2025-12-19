3月28日（土）・29日（日）、横浜BUNTAIにて
Kis-My-Ft2宮田俊哉さん、ポケモンユナイト国際大会のエキシビションマッチに参戦決定！
「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。
このPUACL2026では、Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんが大会応援リーダーを務めることが発表されています。
📣 #PUACL2026 スペシャル情報 📣— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) January 11, 2026
Kis-My-Ft2 宮田俊哉さん（@t_miyata_kmf2）がPUACL2026 大会応援リーダーに就任🎉
3月28日、29日に開催されるPUACL2026 FINALS では宮田さんも参戦します！
さらに、宮田さんが出演するPUACL2026のミニ番組やCM放送等が日本テレビ系の番組で放送開始！… pic.twitter.com/EijfRPz9kV
📣アジア王者を決める公式国際大会— 日テレ (@nittele_ntv) January 10, 2026
『ポケモンユナイトアジア
チャンピオンズリーグ2026』
⋰
ポケモンを愛してやまない
宮田俊哉(Kis-My-Ft2)が
応援リーダーに就任決定🎉
⋱
宮田💬
"毎日ずっとやっているゲームなので
シンプルに"うれしー!!""
🗓️19日(月)深夜28時10分
『#PUACL2026 ミニ番組』 pic.twitter.com/fgHgocIjqF
そんな宮田さん、応援をするだけではありません。3月28日（土）および29日（日）の2日間にわたり、神奈川県の横浜BUNTAIにて開催されるオフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」にて、エキシビションマッチに参戦することも決定しました。
🔥PUACL2026 FINALS 特別企画発表🔥— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) January 18, 2026
大会応援リーダー #宮田俊哉 さん（Kis-My-Ft2）が
エキシビションマッチに参戦決定！
なんと宮田さんは3年間ユナイトをプレイしているベテランプレイヤー👀
夢の対戦が見られるのはこの日だけ！
現地で一緒に盛り上がろう✨
🎫チケット好評発売中… pic.twitter.com/2HezIxrxYp
宮田さんは、3年間ポケモンユナイトをプレイし続けているベテランプレイヤー。配信でもプレイを披露したことがあるほか、お気に入りポケモンに「エーフィ」を挙げ、これまでのシーズンでも「マスターランク」に到達し続けるなど、筋金入りの実力者でもあるのです。
宮田さんとの「夢の対戦」が見られるのはこの日だけ。皆さんも一緒に盛り上がりませんか？
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
