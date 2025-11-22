京王電鉄、ポケモンユナイト大会「KEIO CUP Winter Tournament 2026」オンライン予選延期を発表 「不具合の改修に時間を要しているため」

京王電鉄は1月9日、「KEIO CUP：Pokémon UNITE Winter Tournament 2026」（通称、KEIO CUP）のオンライン予選日程変更についてのお詫びと案内を発表しました。

1月10日に予定していたオンライン予選Split1の開催が延期となります。主催する京王電鉄と共催の株式会社ポケモンによると、『ポケモンユナイト』のゲーム内で発生している不具合の改修に時間を要しており、ゲーム運営元である株式会社ポケモンの判断で延期の決定に至ったとしています。

変更後の日程として、予選Split1が1月31日（土）に、予選Split2が2月1日（日）にそれぞれ開催されることが明記されました。

なお、1月10日分のSplit1にすでにエントリーしている参加者は、新たな日程で再エントリーが必要であるとしています。出場チームのエントリー期間やエントリーページのURLも変更になるため、大会ホームページで詳細を確認するよう呼び掛けています（https://keio-esports.com/keio-cup/vol4-wt2026/）。

京王電鉄は、振替開催日となる1月31日までに参加者が十分な準備を整えられるよう運営チームが尽力するとしており、関係者の理解を求めています。

KEIO CUP：Pokémon UNITE Winter Tournament 2026は、京王電鉄の主催で開催するポケモンユナイトの公式オープン大会イベント。オンライン予選大会を勝ち抜いた合計4チームは東京・多摩で開催されるオフラインの決勝大会に進み、そこで優勝したチームは国内で開催される公式国際大会「PUACL2026 FINALS」の出場権を獲得します。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。