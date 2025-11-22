REJECTとSCARZの修正力がすごかった
2日目の日本勢、強すぎんか？ 「ポケモンユナイト」アジアNo.1を決める「PUACL2026 FINALS」DAY2まとめ
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）では、日本・アジア・インドの3地域でリーグ戦を実施し、熱い戦いが繰り広げられました（関連記事）。そして3月28日、29日に、各地域の上位チームと海外強豪招待チームの計16チームが日本に集結し、オフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」が開催されました。
DAY1では、FENNEL以外の日本チームがLOWERブラケットに行き、世界のチームの強さを感じる試合結果となりましたが、DAY2ではREJECTとSCARZがLOWERブラケットから這い上がり、なんとLOWER SEMI FINALでREJECT対SCARZの日本チーム対決に。
関連記事：日本チームピンチの中さすがのFENNEL「PUACL2026 FINALS」DAY1まとめ
そして、REJECTがSCARZを、さらにはLOWER FINALでDignitasをくだし、グランドファイナルはFENNEL対REJECTのこれまた日本チーム対決となりました。DAY2の試合結果は以下のとおりです。
LOWER 2nd
CACM Esports 1 vs 2 Force Gaming
【Force Gaming】が勝利
GMU 0 vs 2 REJECT
【REJECT】が勝利
Dark Peach 0 vs 2 SCARZ
【SCARZ】が勝利
ONIC RISE 2 vs 0 FULL SENSE
【ONIC RISE】が勝利
LOWER 3rd
Force Gaming 1 vs 2 REJECT
【REJECT】が勝利
SCARZ 2 vs 0 ONIC RISE
【SCARZ】が勝利
UPPER SEMI FINAL
Rival Esports 0 vs 2 FENNEL
【FENNEL】が勝利
Team Nemesis 1 vs 2 Dignitas
【Dignitas】が勝利
LOWER 4th
Rival Esports 1 vs 2 SCARZ
【SCARZ】が勝利
Team Nemesis 0 vs 2 REJECT
【REJECT】が勝利
UPPER FINAL
Dignitas 0 vs 2 FENNEL
【FENNEL】が勝利
LOWER SEMI FINAL
REJECT 2 vs 0 SCARZ
【REJECT】が勝利
LOWER FINAL
Dignitas 1 vs 2 REJECT
【REJECT】が勝利
GRAND FINAL
FENNEL 3 vs 2 REJECT
【FENNEL】が勝利
結果は、日本王者のFENNELがアジアNo.1に輝く結果となりました。FENNELはさすがとしかいいようがない素晴らしい強さでしたが、REJECTとSCARZが、DAY1の敗北からわずか1日でしっかりと修正し、世界の強豪たちにリベンジをかましていったというのも、目を見張るものがありました。
とくに準優勝となったREJECTは、初戦で敗れたDignitasへのリベンジを成功させて、グランドファイナルにたどり着きました。グランドファイナルでも、完全王者のFENNELから2本獲り、おしくもあと1勝とどかなかったですが、ここまで追い詰めることができたので、今後のポケモンユナイトシーンはさらに熱くなっていくだろうなという予感がしました。
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