戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）では、日本・アジア・インドの3地域でリーグ戦を実施し、熱い戦いが繰り広げられました（関連記事）。そして3月28日、29日に、各地域の上位チームと海外強豪招待チームの計16チームが日本に集結し、オフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」が開催されました。

DAY1では、FENNEL以外の日本チームがLOWERブラケットに行き、世界のチームの強さを感じる試合結果となりましたが、DAY2ではREJECTとSCARZがLOWERブラケットから這い上がり、なんとLOWER SEMI FINALでREJECT対SCARZの日本チーム対決に。

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そして、REJECTがSCARZを、さらにはLOWER FINALでDignitasをくだし、グランドファイナルはFENNEL対REJECTのこれまた日本チーム対決となりました。DAY2の試合結果は以下のとおりです。

LOWER 2nd

CACM Esports 1 vs 2 Force Gaming

【Force Gaming】が勝利

GMU 0 vs 2 REJECT

【REJECT】が勝利

Dark Peach 0 vs 2 SCARZ

【SCARZ】が勝利

ONIC RISE 2 vs 0 FULL SENSE

【ONIC RISE】が勝利

LOWER 3rd

Force Gaming 1 vs 2 REJECT

【REJECT】が勝利

SCARZ 2 vs 0 ONIC RISE

【SCARZ】が勝利

UPPER SEMI FINAL

Rival Esports 0 vs 2 FENNEL

【FENNEL】が勝利

Team Nemesis 1 vs 2 Dignitas

【Dignitas】が勝利

LOWER 4th

Rival Esports 1 vs 2 SCARZ

【SCARZ】が勝利

Team Nemesis 0 vs 2 REJECT

【REJECT】が勝利

UPPER FINAL

Dignitas 0 vs 2 FENNEL

【FENNEL】が勝利

LOWER SEMI FINAL

REJECT 2 vs 0 SCARZ

【REJECT】が勝利

LOWER FINAL

Dignitas 1 vs 2 REJECT

【REJECT】が勝利

GRAND FINAL

FENNEL 3 vs 2 REJECT

【FENNEL】が勝利

結果は、日本王者のFENNELがアジアNo.1に輝く結果となりました。FENNELはさすがとしかいいようがない素晴らしい強さでしたが、REJECTとSCARZが、DAY1の敗北からわずか1日でしっかりと修正し、世界の強豪たちにリベンジをかましていったというのも、目を見張るものがありました。

とくに準優勝となったREJECTは、初戦で敗れたDignitasへのリベンジを成功させて、グランドファイナルにたどり着きました。グランドファイナルでも、完全王者のFENNELから2本獲り、おしくもあと1勝とどかなかったですが、ここまで追い詰めることができたので、今後のポケモンユナイトシーンはさらに熱くなっていくだろうなという予感がしました。