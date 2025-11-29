12月14日11時から！

ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグ、いよいよDay3！ 好調なチーム同士の対決「ENTER FORCE.36 vs DetonatioN FocusMe」など初戦から熱い！

　「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。

　予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。12月14日はDay3となります。

　ROUND1から「ENTER FORCE.36 vs DetonatioN FocusMe」など、注目カードが目白押しとなっています。なお、配信は「A、B、C」の3つのURLに分かれていますが、実況解説付きなのは「A配信」のみとなっています。

A配信：https://www.youtube.com/live/n7Jgqvsqj8c
└前半 MATCH1：ENTER FORCE.36 vs DetonatioN FocusMe
└後半 MATCH4：REJECT vs REIGNITE

B配信：https://www.youtube.com/live/epYBMdZi4_M
└前半 MATCH2：IGZIST vs FENNEL
└後半 MATCH5：QT DIG∞ vs SCARZ

C配信：https://www.youtube.com/live/1j2SQydGGMk
└前半 MATCH3：VARREL vs INSOMNIA
└後半 MATCH6：ZETA DIVISION vs AXIZ WAVE

※Day3の模様は12/14（日） 11時から配信開始
※A配信のみ、実況解説付きとなる

