12月14日11時から！
ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグ、いよいよDay3！ 好調なチーム同士の対決「ENTER FORCE.36 vs DetonatioN FocusMe」など初戦から熱い！
「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。
予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。12月14日はDay3となります。
👑#PUACL2026 日本リーグ Day3 対戦カード公開👑— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) December 12, 2025
年内最後の戦い！注目のDay3初戦カードはこちら！
【第1ラウンドの対戦カード（全4ラウンド開催）】
A配信：https://t.co/eoJvb7QeO9
└前半：ENTER FORCE.36 vs DetonatioN FocusMe
└後半：REJECT vs REIGNITE
B配信：https://t.co/os1qNGa9fL… pic.twitter.com/SwjvYdaXNd
ROUND1から「ENTER FORCE.36 vs DetonatioN FocusMe」など、注目カードが目白押しとなっています。なお、配信は「A、B、C」の3つのURLに分かれていますが、実況解説付きなのは「A配信」のみとなっています。
A配信：https://www.youtube.com/live/n7Jgqvsqj8c
└前半 MATCH1：ENTER FORCE.36 vs DetonatioN FocusMe
└後半 MATCH4：REJECT vs REIGNITE
B配信：https://www.youtube.com/live/epYBMdZi4_M
└前半 MATCH2：IGZIST vs FENNEL
└後半 MATCH5：QT DIG∞ vs SCARZ
C配信：https://www.youtube.com/live/1j2SQydGGMk
└前半 MATCH3：VARREL vs INSOMNIA
└後半 MATCH6：ZETA DIVISION vs AXIZ WAVE
※Day3の模様は12/14（日） 11時から配信開始
※A配信のみ、実況解説付きとなる
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
-
デジタルポケモンユナイトがバトルバランスを調整 新機能「ライセンスジャーニー」やカイオーガも登場
-
デジタルポケモンユナイト国際大会決勝「PUACL2026 FINALS」チケット販売決定！ 会場は横浜BUNTAI！
-
デジタル【試合結果まとめ】ポケモンユナイト公式国際大会「PUACL2026」 Day2の試合結果！
-
デジタル【PUACL2026】ポケモンユナイトプロリーグ開幕！ eスポーツキャスター水上侑さんのチーム紹介が“必読”レベルの内容だ
-
デジタル「ポケモンユナイト」アジアNo.1を決める大会がアツくなりそう さらに“拡大・刷新・激化”された戦い「PUACL2026」が開幕する！