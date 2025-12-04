ポケモンユナイトがアップデート 「がくしゅうそうち」の効果が調整、メガギャラドスの能力も一部変更

ポケモンたちが5対5で戦うチーム戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト」は12月18日、アップデートを実施しました。

バトルの経験値に関する変更

経験値シェアの基本仕様変更

味方と一緒に野生ポケモンをKOした場合の経験値分配のルールが、以下の通り変更されます。この仕様は、もちもの「がくしゅうそうち」の有無にかかわらず、すべてのポケモンに適用されます。

1匹でKOした場合：

獲得する経験値を100%として、KOしたポケモンがすべて獲得します。

2匹でKOした場合：

ベースとなる経験値の65%を、その場にいたポケモンがそれぞれ獲得します（合計130%となり、チームとしての総獲得量がアップします）。

3匹でKOした場合：

2匹でKOした際と同じ総経験値量（130%分）を、その場にいた全員で均等に分配します。

もちもの「がくしゅうそうち」の仕様変更

上記の基本仕様の変更に伴い、「がくしゅうそうち」の役割が以下の通り変更されます。

ステータス：

・HP +240 → +360（レベル30）

・【変更無し】移動速度 +150 → +150 (レベル30)

効果：

・【削除】野生ポケモンや相手ポケモンのKOによる経験値分配。

・自分の経験値が味方チームの中で最も低い間、時間経過するごとに経験値を得られる効果（変更無し）

バランス調整

ユナイトバトルのバランスを調整するため、メガギャラドスの能力やわざの内容が一部変更されました。

具体的には、「特性「かたやぶり」が、防御・特防の上昇量が「50% → 30%」、防御貫通効果が「40% → 30%」に変更。「りゅうのいぶき」のメガシンカ中の自動攻撃ダメージが「15%減少」に変更。ユナイトわざの「ヒリュウジョウウン」に必要なエナジー量が「80000 → 100000（25%増加)」となりました。

不具合修正

以下の不具合が修正されたとのこと。

・ダダリンの「アンカーショット」がダダリンの後ろにいるポケモンに当たってしまう不具合

・キュワワーが味方にくっついている時に、味方と一緒にゴールできない不具合

・レジエレキの効果で故障したゴールにカイオーガKO時の効果が重なると、レジエレキの効果が終了した後もすぐにゴールできる不具合

・カイオーガをKOしたポケモンのリザルト画面に、KOして獲得した効果によるHP回復量が反映される不具合

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。