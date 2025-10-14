【PUACL2026】Mame選手、Tamerin選手、piui選手が語る──「俺らのチームが最強すぎる」【ポケモンユナイト】

「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催となります。

ポケモンユナイトをより楽しめる情報を発信している、Mame選手（FENNEL）、Tamerin選手（VARREL）、piui選手（REJECT）による「ユナイトクラスター」は、11月20日に動画「【PUACL2026直前】俺らのチームが最強すぎる。【UniteCluster/ユナクラ】【ポケモンユナイト】」をYouTube上にアップしています。

3選手が自チームの紹介をしながら、所属選手のプロフィール、チームの個性や近況を伝えていくという内容。

Mame選手の所属するFENNELは、ポケモンに関する動画投稿で知られる「ポケモンソルジャー」のメンバー、setsunai選手が大きな話題に。setsunai選手が加入に至った経緯を紹介していました。

Tamerin選手はVARRELに移籍しましたが、VARRELのユナイト部門は配信による公開トライアウトで集まったという特殊な経歴を持っています。動画内のTamerin選手のユーモアあふれる選手解説で、チームへの理解が深まることでしょう。

piui選手が所属するREJECTは、なんといっても海外から参加するOverlord選手が注目の的。世界でもエース級の選手と、どのようなコミュニケーションを取っているのかが解説されていました。

今回のPUACL2026は、決勝の「PUACL2026 FINALS」まで勝ち抜けばおよそ半年にわたる日程。試合数も多く、3人も「長いんだよ、本当に長いの」「1週間ごとの試合（というスケジュール）は想像を絶するよね……」とこぼしていました。

プロも心して臨まなければ飲まれてしまうであろう長丁場のリーグ戦ですが、大会中はプロ選手たちがSNSやYouTubeでさまざまな発信をしていくのも特徴。それらを追いかければ、“推し”への情熱も高まるというもの。

気になるチームや選手は積極的にフォローして、大会をより楽しんでいきましょう！

ちなみに動画に出演しているTamerin選手とpiui選手に関しては、アスキーの公式YouTubeチャンネルにもインタビュー動画が公開されています。こちらもあわせてご覧くださいね！



