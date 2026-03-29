グランドファイナル進出のFENNELとREJECTは「WCS2026」の出場権も獲得
【速報】日本チーム同士の決勝を制したのはFENNEL！ 「PUACL2026 FINALS」で「ポケモンユナイト」アジアNo.1が決定
3月28日、29日に開催された戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』のオフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」にて、FENNELが見事優勝しました。
PUACL2026 FINALSは日本から5チーム、東南アジア地域から5チーム、インド地域から2チーム、ラテンアメリカ地域から3チーム、中国地域から1チームの計16チームが参戦。ダブルエリミネーションで、かつフィアレスドラフト形式で実施されました。
壮絶な戦いを繰り広げて、決勝に残ったのはFENNELとREJECT。世界の強豪チームが集まる中、日本チーム同士の決勝戦となり、会場は大盛り上がりでした。決勝戦はBO5で実施され、3対2でFENNELがの勝利となりました。
また、PUACL2026 FINALSで上位2チームに入ったFENNELとREJECTは、8月にサンフランシスコで開催予定のポケモンのゲームとカードゲームの世界大会「WCS2026」への出場権も獲得しました。
日本チームの枠は残り3枠。PUACL2026 FINALSでの出場枠をFENNELとREJECTが獲得したことによって、日本チーム枠はなんと5枠になりました。この残り3枠を、どのチームが獲得するのかは、これからの結果次第となります。まだまだ、ポケモンユナイトのeスポーツシーンから目が離せませんね！
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