これを見ればポケモンユナイトの大会観戦の楽しみ方がわかる！ プロ選手の「解説動画」をチェックしよう

「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催となります。

「ポケモンユナイトは知っている、大会を見たい！」という人たちに向けて、プロ選手たちが続々と動画をアップしています。それらを見れば、知識がぐっと深まり、大会観戦の楽しみ方がわかるというもの。

一例としては、REIGNITE所属のGGLemon選手が、ポケモンユナイトのチーム戦についての考え方をわかりやすく紹介している動画「【必見】これを知ってるだけで、誰でもポケモンユナイトの大会を楽しめる！PUACLに備えて構成に関する知識を学ぼう【ポケモンユナイト実況解説】【初心者にも🔰】」を11月22日に公開しています。

大会でチームがポケモンを選ぶ際の理由、あるいはキャスターが専門用語を叫んだときの意味、それらの理解が深まること間違いなし。ユナイト初心者にもわかりやすい内容になっています。

GGLemon選手は、リーグ戦に出場する身でありながら、今後も積極的にPUACL2026の解説動画を投稿していく予定とのこと。戦うだけでなく発信も大切というプロ選手の矜持を感じます。

PUACL2026はおよそ半年にわたる長いリーグとなっており、大会中はプロ選手たちがSNSやYouTubeでさまざまな発信をしていくのも特徴。それらを追いかければ、“推し”への情熱も高まるし、ポケモンユナイトがもっと好きになるでしょう。

気になるチームや選手は積極的にフォローして、大会をより楽しんでいきましょう！