ラスト2分にドラマが……INSOMNIA、初日無敗のDetonatioN FocusMeを撃破！【PUACL2026】

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。11月30日は大会2日目の「Day2」です。

Day2の注目カードのひとつ、ROUND 3 / MATCH 1。PUACL2025王者のINSOMNIAと、Day1で唯一無敗の4連勝チームとなったDetonatioN FocusMeの対決です。

GAME 1は、上下のレーンでお互いが激しくぶつかり、一歩も譲らない展開。しかし、終盤の集団戦で相手の動きを巧みに封じたDetonatioN FocusMeがまずは1勝。グラードンが出現するラスト2分の手前から一気に仕掛けて、そのまま押し切りました。

GAME 2では、逆にラスト2分の集団戦を制したINSOMNIAが勝利。Shaker選手の操るハピナスによる、味方のダメージを肩代わりできる「ハピハピアシスト」が効果的でした。これにて1勝1敗のイーブンに持ち込みます。

試合を決めるGAME 3も、ラスト2分にドラマが……。INSOMNIAのObuyan選手が相手のリザードンを引きつけ、時間を稼いでいるうちにチーム全体でグラードンを撃破。INSOMNIAが、その勢いのままに勝利しました。

奇しくもこの組み合わせは、Day1において3勝0敗で並んだ両チームが初日優勝をかけて戦ったカードと同じだったのですね。今回の対決で、Day1でDetonatioN FocusMeに敗れたINSOMNIAがリベンジを果たす形となりました。

なお、アスキーの公式YouTubeチャンネルには、INSOMNIAに所属するObuyan選手のインタビューが公開されています。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。