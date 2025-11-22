ユナイトファンなら見ておきたい！ 現役プロ・GGLemon選手の“他チームの選手紹介”動画が心地いい【PUACL2026】

『Pokémon UNITE（ポケモンユナイト）』のアジア王者を決める大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（略称：PUACL2026）」。日本リーグも11月23日に開幕し、アツい盛り上がりを見せています。

そんなPUACL2026を観戦し、リーグを追いかけていれば、プロチームに所属している選手たちをもっと知りたいと考えるのは自然なことでしょう。

PUACL2026に参戦しているREIGNITE所属のGGLemon選手が、自身の視点からPUACL2026に参加しているプロチームの選手たちを紹介するYouTube動画「大会に出てる選手たち、普段はどんな感じ？いろんな選手の良い一面、意外な一面教えます【ポケモンユナイト実況解説】」を自身のチャンネル（https://www.youtube.com/@NotGGLemon）で公開しています。





自身が所属しているREIGNITEの選手だけではなく、他チームの選手の個性、そしてGGLemon選手自身との関係性など、ファンが気になるポイントを語っていて、プロの世界をより近くに感じられる動画になっています。

現役選手ならではの落ち着いた分析だけではなく、GGLemon選手の人柄がにじんだフレンドリーな人物紹介も、聞いていてクスッときてしまう心地よさ。普段から大会を追っている人はもちろん、最近ポケモンユナイトの競技シーンに興味を持ち始めた人にも興味深いのではないでしょうか。

特定のチームを推している人にとっては、新しい視点を得られたり、知らなかったエピソードに触れられたりと、気軽に楽しめる内容になっています。ポケモンユナイトの競技シーンをもっと深く知りたいと思っているなら、チェックしてみてください。

なお、GGLemon選手が所属するREIGNITEはDay2にて待望の初勝利。リーグ戦は長く、まだまだ巻き返すチャンスはたくさんあります。ここからのGGLemon選手、そしてREIGNITEの躍進にも期待がかかります。