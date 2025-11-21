【大暴れの予感……！】ポケモンユナイトにメガギャラドスとメガリザードンYが参戦

ポケモンたちが5対5で戦うチーム戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト」は11月28日、「メガギャラドス」と「メガリザードンY」のユナイトライセンスが登場することを発表。

12月5日にはメガギャラドスが、12月19日にはメガリザードンYがユナイトバトルに参戦します。

9月・10月に参戦したメガルカリオ、メガリザードンXに続き、これで4匹のメガシンカポケモンが集結。

メガシンカポケモンは、バトル序盤はメガシンカ前の姿で戦い、バトル中盤以降にユナイトわざを使用することで、一定時間メガシンカした状態で戦えるようになります。

メガシンカ元となるポケモンが持つ2つのわざルートのうち、1つのルートに特化した設計になっており、メガシンカ中はわざの性能が強化され、特性もより強力なものへと変化するとしています。

また、メガギャラドスとメガリザードンYの参戦と伴い、2匹のメガシンカポケモンのユナイトライセンスが手に入るイベントを開催予定とのこと。

