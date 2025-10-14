「他チームの軸ではないものが“軸”になる」「注目チームはFENNEL、そして……」 PUACL2026に向けて、昨年覇者・INSOMNIAは何を考えているのか

「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。2023年に初めて開催されてから、各地域の強豪チームが出場し、アジア王者を決める戦いを繰り広げてきました。

いよいよ11月23日に開催となる「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）に向けて、昨年（PUACL2025）の覇者であるINSOMNIAが動画「【ポケモンユナイト】PUACL2026 日本リーグ直前！！新・INSOMNIA決起集会！！」を公式YouTubeチャンネルに投稿しています。

2025年のINSOMNIAは、日本リーグの開催当初こそ7位からスタートだったものの、最終的にリーグを3位突破。決勝となるPUACL2025FINALSにて、アジア王者の座に輝きました。

試合ごとに異なる戦術を持ってくることでも、ファンの心を踊らせたINSOMNIA。メンバーのObuyan選手によれば、「『他チームがやっている軸ではないもの』を軸にしているから、アップデートによって僕らの軸も自然と変わりがち」とのことでしたが、今年の大会ではどうなるでしょうか。

他にも、ロスターが変化したことによるチームとしての変化や、終盤に出てくるポケモンが「レックウザ」から「グラードン」に変わった環境面への感想など、プロチームの視点がうかがえる内容になっています。

また、大会に参加したチームの中でも注目すべき対戦相手としては、強豪として知られる「FENNEL」「REJECT」といったほか、arcana選手が「ENTER FORCE.36」を、Obuyan選手が「QTDIG∞」を挙げていました。

動画の最後では、Obuyanさんが「INSOMNIAはチームなんですけれども、（ポケモンユナイトは）個人競技でもあると思っていて。強い個性の人たちが入ってきてくれましたので、その個性をまとめたらどんな色になるのかっていうことを注目してみていただければと思います」と締めていました。

今年もプレーオフ進出の有力候補として挙げられるであろうINSOMNIA。はたしてどのような驚きと結果をもたらしてくれるのか……。動画を見て、ワクワクを高めておきましょう。