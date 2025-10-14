ポケモンユナイトが大型アップデートを発表 テイア蒼空遺跡にカイオーガが登場！ 「がくしゅうそうち」の効果も変更

ポケモンたちが5対5で戦うチーム戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト」は11月22日、ユナイトライセンスの獲得方法やランクシステム、バトルマップなどのアップデートを12月に実施する予定と発表しました。

新しいライセンスの獲得方法

「ライセンスジャーニー」の登場

エオスコインのライセンスポイントへの交換について、詳細が発表されました。

【交換レート】

・エオスコイン → ライセンスポイント

・10エオスコイン = 1ライセンスポイント

【ライセンス取得に必要なポイント数について】

ライセンスジャーニーでは、ポケモンのライセンスごとに必要なライセンスポイント数が異なります。

・必要ライセンスポイント：325ポイント～1960ポイント ※ライセンスによって変動する

■ショップでライセンスを入手する場合

ショップでエオスコインを使用してライセンスを獲得ができるのは12月4日12時開始のメンテナンス前までになります。特定のライセンスを優先的に入手したい場合は、メンテナンス前までにショップにてエオスコインで直接購入する形になります。

■12月4日のメンテナンス以降に交換所で交換する場合

エオスコインをライセンスポイントに交換することで、ライセンスジャーニーを進行させることができます。交換所ではライセンスポイント以外にも一部のファッションやホロウェアなどと交換できる予定とのこと。

ランクシステムのアップデート

12月4日からランクマッチが新しくなります。

ランクの昇降を、ポイントを獲得してゲージを進める「ゲージ制」に変更。勝負の結果によるポイントの増減だけでなく、バトルでのがんばりがポイントとして積み重なっていくのを実感できるようになるとします。

例えば「チームでもっとも多くダメージを受けた」「チームでもっとも相手がゴールをするのを阻止した」といったプレイが評価され、ポイントに加算されます。これにより、どんなバトルスタイルのポケモンを使っても、チームへの貢献がポイントとして評価されるようになるそう。

また、さらなる高みを求めるトップトレーナーのため、マスターランクの上に新ランク「レジェンドランク」が追加されます。

「テイア蒼空遺跡」にカイオーガが登場

12月4日のアップデートにて、テイア蒼空遺跡に伝説ポケモン「カイオーガ」が登場します。

カイオーガをKOしたチームは、ゴールを決めやすくなる効果に加え、HPが持続的に回復していく効果を獲得します。

これらの効果は、粘り強く戦うことが得意なバランス型やディフェンス型のポケモンと特に相性が良いため、ラストスパートにおける駆け引きや集団戦の展開がこれまでと大きく変化することが予想されます。

また、今回のアップデートでも、引き続き地形や草むらの配置など、マップの構成に複数の変更が加わります。これにより、マップとポケモンの相性にも変化が生まれ、これまでとは異なるポケモンたちが活躍するなど、バトル環境の傾向が変わることを期待しているとのこと。

経験値配分に関する変更について

12月18日のアップデートでは、バトルの経験値に関連した調整が実装されます。

これまでの経験値の仕様は、「誰がKOしたか」「がくしゅうそうちを持つ味方ポケモンが近くにいるかどうか」など、さまざまな条件で経験値の分配率が変動するものでした。

このルールを廃止し、「味方と協力して経験値を獲得してレベルアップする」という行動そのものを、どのポケモンにとってもシンプルかつ強力なものにすることを目的とした、経験値の分配に関する仕様変更を実施するとします。

【経験値の分配ルールを、協力した味方と均等に得られるように変更】

味方と一緒に野生のポケモンをKOした際に分配される経験値を、「誰がKOしたか」「がくしゅうそうちの有無」にかかわらず、協力したポケモン間で均等に分配されるように変更されます。

また、1匹で野生のポケモンをKOするときよりも、2匹以上でKOをアシストしたときのほうがチームとして得られる経験値の合計量が多くなります。これにより、ルートでの味方との連携がさらに重要になるとのこと。

なお、3匹以上で分配した場合の経験値の合計量は、2匹で分配したときと同量になります。これにより、KOしたポケモンとアシストした味方ポケモン双方が、それぞれ十分な経験値を獲得できるようになるとします。

【「がくしゅうそうち」の効果変更】

経験値の分配がバトルの基本仕様として統一されるため、「がくしゅうそうち」は、今後、経験値の分配に影響しなくなります。

また、ポケモンユナイトの楽しいチームプレイをより多くのプレイヤーに体験してほしいという想いから、チームプレイとコミュニケーションを手助けする機能を開発中とのこと。

ポケモンユナイトといえば、11月23日から公式国際大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催となります。

PUACL2026のグループリーグ中にアップデートがあるため、マップの構成やカイオーガの登場といった環境の変化で、選手たちは新たな戦略の準備を求められるでしょう。そのあたりも、注目したいところですね。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。