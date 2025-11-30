【試合結果まとめ】ポケモンユナイト公式国際大会「PUACL2026」 Day2の試合結果！
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。11月30日は大会2日目の「Day2」でした。
【ROUND 1】
MATCH 1
【REJECT】 0 - 2 【FENNEL】
→ 【FENNEL】が勝利！
MATCH 2
【INSOMNIA】 2 - 0 【QT DIG∞】
→ 【INSOMNIA】が勝利！
MATCH 3
【ENTER FORCE.36】 2 - 0 【REIGNITE】
→ 【ENTER FORCE.36】が勝利！
MATCH 4
【IGZIST】0 - 2【AXIZ WAVE】
→ 【AXIZ WAVE】が勝利！
MATCH 5
【DetonatioN FocusMe】 2 - 0【SCARZ】
→ 【DetonatioN FocusMe】が勝利！
MATCH 6
【VARREL】 0 - 2【ZETA DIVISION】
→ 【ZETA DIVISION】が勝利！
【ROUND 2】
MATCH 1
【QT DIG∞】2 - 1【REIGNITE】
→ 【QT DIG∞】が勝利！
MATCH 2
【INSOMNIA】 1 - 2【ENTER FORCE.36】
→ 【ENTER FORCE.36】が勝利！
MATCH 3
【REJECT】 2 - 0【IGZIST】
→ 【REJECT】が勝利！
MATCH 4
【SCARZ】2 - 0【VARREL】
→ 【SCARZ】が勝利！
MATCH 5
【DetonatioN FocusMe】 1 - 2【ZETA DIVISION】
→ 【ZETA DIVISION】が勝利！
MATCH 6
【FENNEL】 2 - 0【AXIZ WAVE】
→ 【FENNEL】が勝利！
【ROUND 3】
MATCH 1
【INSOMNIA】2 - 1【DetonatioN FocusMe】
→ 【INSOMNIA】が勝利！
MATCH 2
【AXIZ WAVE】 2 - 0【REJECT】
→ 【AXIZ WAVE】が勝利！
MATCH 3
【IGZIST】 2 - 1【REIGNITE】
→ 【IGZIST】が勝利！
MATCH 4
【ENTER FORCE.36】0 - 2【ZETA DIVISION】
→ 【ZETA DIVISION】が勝利！
MATCH 5
【FENNEL】 1 - 2【SCARZ】
→ 【SCARZ】が勝利！
MATCH 6
【QT DIG∞】 0 - 2【VARREL】
→ 【VARREL】が勝利！
【ROUND 4】
MATCH 1
【AXIZ WAVE】2 - 1【INSOMNIA】
→ 【AXIZ WAVE】が勝利！
MATCH 2
【ENTER FORCE.36】 2 - 0【SCARZ】
→ 【ENTER FORCE.36】が勝利！
MATCH 3
【REIGNITE】 2 - 0【VARREL】
→ 【REIGNITE】が勝利！
MATCH 4
【ZETA DIVISION】1 - 2【FENNEL】
→ 【FENNEL】が勝利！
MATCH 5
【DetonatioN FocusMe】 2 - 0【REJECT】
→ 【DetonatioN FocusMe】が勝利！
MATCH 6
【IGZIST】 0 - 2【QT DIG∞】
→ 【QT DIG∞】が勝利！
Day2優勝は3勝1敗で「FENNEL」！
#PUACL2026 日本リーグ グループステージ Day2— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) November 30, 2025
1位となったのは...🏅
【FENNEL】
おめでとうございます🎊
日本リーグ Day3 は 12/14（日）11:00から開始！
グループステージもまだまだ始まったばかり👀
プレイオフ進出をかけた争いはさらに激化します💥… pic.twitter.com/s5upVrjkbp
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
