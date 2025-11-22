ポケモンユナイト国際大会決勝「PUACL2026 FINALS」チケット販売決定！ 会場は横浜BUNTAI！

『Pokémon UNITE（ポケモンユナイト）』のアジア王者を決める大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（略称：PUACL2026）」。日本リーグも11月23日に開幕し、アツい盛り上がりを見せています。

PUACL2026の決勝大会である「PUACL2026 FINALS」は2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、神奈川県横浜市中区の大型イベントホール「横浜BUNTAI」で開催されます。

このPUACL2026 FINALSのチケット販売が、11月30日に発表されました。なお、価格や販売などの詳細は12月14日（日）に発表となります。

チケット販売スケジュール

【最速抽選先行】アリーナ席

受付期間： 2025年12月14日（日）11:00 〜 12月21日（日）23:59

対象席種： アリーナ席のみ

販売場所： イープラス

当落発表： 12月25日（木）13:00

当落確認方法：

イープラス登録時のメールアドレスに当落メールが送信される

イープラスの「申し込み履歴」からも確認可能

【先着先行】 受付期間： 2026年1月11日（日）11:00 〜 2月23日（月）23:59

対象席種： アリーナ席、スタンドS席（2F）、スタンドA席（2F）、車椅子席

販売場所： イープラス、日テレゼロチケ ほか

※アリーナ席は若干数の販売となる

※先着順での販売となる

【一般発売】

受付期間： 2026年2月28日（土）11:00 〜 各大会開始後2時間まで

対象席種： スタンドB席（3F）

販売場所： イープラス、日テレゼロチケ ほか

スタンドB席（3F）について：

座席の位置や機材の影響により、ステージ全体および演出の一部が見えない可能性が高い席となる

チケット申し込みにあたって

・全席指定席、座席の指定はできない

・申し込みは1回につき5枚まで、一人につき1枚チケットが必要

・1回の申し込みでエントリーした枚数は原則連席となる

・申し込みに際しては、PUACL2026大会公式サイト（https://puacl2026.com）および販売場所の注意事項を必ず確認。後日詳細公開

なお、チケットを購入した人に、日替わりでオリジナル特典をプレゼント。2月28日・29日で異なる特典が用意されるとのこと。なお、席種によって特典内容が異なるそうです。

また、有料エリアだけでなく、入場無料の無料エリアでは「サブステージでの大会観戦」、プロリーグ出場チームが出展する「チームブース（詳細は後日発表）」、「大会公式物販」などが無料エリアも用意されるとのこと。

