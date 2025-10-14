文● モーダル小嶋 編集●ASCII

Pokémon UNITE Asia Champions League 2026 実行委員会は10月14日、今年で4年目となるアジア王者を決める公式国際大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）の開催が決定したことを発表しました。

2023年の初開催以来、各地域で多数の強豪チームが参加し予選およびオフライン決勝大会での激闘が繰り広げられてきた「Pokémon UNITE Asia Champions League」が、今年も開催となります。

熾烈な戦いが必至の日本リーグ

今年の「PUACL2026 日本リーグ」は、前回大会の8チームから12チームへと招待枠を拡大。日本のトップを走る名門プロチームを招待し、強豪チーム・選手が集結したリーグ戦を開催します。

PUACL2026 日本リーグを勝ち上がった上位4チームが、アジア王者の座をかけた舞台となるオフライン決勝大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026 FINALS（以下、PUACL2026 FINALS） 」の出場権を獲得します。

日本だけでなく、アジア各地域のトッププロチームを始めとした強豪チームを招待した3つのリーグ戦（日本、アジア、インド）を軸に、オープン大会優勝チームや一部招待チームを加え、2026年3月下旬に開催されるオフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」でのアジア王者戴冠を目指して熾烈な戦いを繰り広げます。

今年はスイスドローによる長く熱い戦い

大会日程としては、全7日間にわたるグループステージからスタートし、グループステージの上位8チームがプレイオフへと進出。3月下旬開催予定の「PUACL2026 FINALS」への出場権が、上位4チームに授与されます。

グループステージ

各日程で全4ROUNDのスイスドロー形式を採用

全7日程・合計28ROUNDで順位が決定

大会日程

DAY1：2025年11月23日（日）

DAY2：2025年11月30日（日）

DAY3：2025年12月14日（日）

DAY4：2026年1月11日（日）

DAY5：2026年1月18日（日）

DAY6：2026年2月7日（土）

DAY7：2026年2月8日（日）

※大会日程は変更となる可能性がある

プレイオフ

グループステージの成績上位8チームが進出。グループステージの結果を受けて、シード権や組み合わせが確定し、PUACL2026 日本リーグの最終順位とPUACL2026 FINALSへの切符をかけて激突（プレイオフ詳細は後日発表）

出場チーム

AXIZ WAVE：https://axiz.gg/

DetonatioN FocusMe：https://team-detonation.net/

ENTER FORCE.36：https://enterforce-36.com/

FENNEL：https://fennel-esports.com/

IGZIST：https://igzist-gg.com/

INSOMNIA：https://insomnia.zone/

QT DIG∞：https://qtdig.com/

REIGNITE：https://reignite.jp/

REJECT：https://reject.jp/

SCARZ：https://www.scarz.net/

VARREL：https://varrel.jp/

ZETA DIVISION：https://zetadivision.com/

大会の配信について

大会配信は「ポケモンユナイト公式YouTubeとポケモンユナイト公式Twitch」にて実施予定です。

■ポケモンユナイト公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCvo8JUqHh2d1QGnK3LKyI4Q

■ポケモンユナイト公式Twitch：https://www.twitch.tv/pokemonunite_asiacl_jp

また、詳細情報はポケモンユナイト公式Xにて報告されます。

■ポケモンユナイト公式X：https://twitter.com/poke_unite_jp

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2021 Tencent.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。