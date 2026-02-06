日本リーグ王者はFENNEL！ アジアの頂点を目指す決勝進出4チームもついに決定!! ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグプレイオフまとめ

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2025年11月23日に開幕した予選リーグ、プレイオフまで終了となりました。

本記事では、2月15日に開催された「プレイオフ」を振り返ります。

【目次】

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・プレイオフ試合結果

・PUACL2026 FINALS進出チーム

・アスキー厳選！ プレイオフ名試合

・当日のアーカイブ

・発表されたこと〜今後の予定

プレイオフ試合結果

日本リーグ優勝はFENNEL。公式大会19連勝、予選リーグDay7のうちDay優勝は5回という驚異的な成績。この勢いのまま、アジアの頂点まで駆け上がることができるでしょうか。

PUACL2026 FINALS進出チーム

今日のプレイオフの結果を受けて、オフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」に日本リーグから進出するのは、FENNEL、SCARZ、REJECT、ENTER FORCE.36の4チームとなりました。

アスキー厳選！ プレイオフの名試合

■「DetonatioN FocusMe vs INSOMNIA」

ROUND U-2では、DetonatioN FocusMeと、ROUND U-1を勝ち上がったPUACL2025王者のINSOMNIAが激突。新生チームでありながらベテラン揃いのDetonatioN FocusMeと、さまざまな戦略でゲームを支配せんとするINSOMNIAの壮絶な戦いが展開されました。

試合の振り返りはこちら：「【PUACL2026、プレイオフ】命をかけてアジア王座を取りに行く！ DetonatioN FocusMeが見事な集団戦で前回王者を撃破!!」

■「SCARZ vs ENTER FORCE.36」

ROUND U-5では、SCARZと、ENTER FORCE.36が激突。勝利したほうがPUACL2026 FINALS進出となる試合で、予選リーグを上位で突破したSCARZが、随所に上手さを見せます。チーム初の“国際戦”であるPUACL2026 FINALS進出を決めました。

試合の振り返りはこちら：「【PUACL2026、プレイオフ】Day3優勝はダテじゃない！ SCARZ、PUACL2026 FINALS進出を決めた!!」

■「ENTER FORCE.36 vs DetonatioN FocusMe」

ROUND L-4では、ENTER FORCE.36と、Detonation FocusMeが激突。勝利したほうがPUACL2026 FINALS進出、負けたらプレイオフ敗退となる大一番。学生チームから生まれた若き力、ENTER FORCE.36がPUACL2026 FINALSというアジアの大舞台進出を決めました。対するDetonatioN FocusMeも、ベテラン揃いのプレイヤーたちが若い戦力に堂々と向かい合っていったその姿は、ポケモンユナイトの魅力を十二分に伝えるもの。

試合の振り返りはこちら：「【PUACL2026、プレイオフ】若き力がアジアの頂点に駆け上がる！ ENTER FORCE.36がPUACL2026 FINALS進出を掴んだ!!」

当日のアーカイブ

UPPER & LOWER 4thパート1

UPPER & LOWER 4thパート2

LOWER & UPPER SEMI

発表されたこと〜今後の予定

3月28日（土）および29日（日）の2日間にわたり、神奈川県の横浜BUNTAIにて開催されるオフライン決勝大会のPUACL2026 FINALS。トーナメント抽選会の結果、初戦の対戦カードが決定。16チームによる「ダブルイリミネーション」にて行われます。

さらに、PUACL2026 FINALSでは、通常のドラフト使用禁止ポケモン3匹に加えて、一度使ったポケモンはその試合では使えない特別ルールが導入されます。

また、PUACL2026 FINALSのオリジナルグッズが、Qoo10 PUACL2026大会特設ストアで先行販売されています。Tシャツやスポーツタオルなど、ポケモンユナイトファンにぴったりのアイテムです。

PUACL2026 FINALSは、3月28日（土）および29日（日）の2日間にわたり、神奈川県の横浜BUNTAIにて開催されます！（詳細はこちら：https://puacl2026.com/finals/）

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。