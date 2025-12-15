【PUACL2026】「自分が戦っている相手に、対面で負けないようにする」AXIZ WAVE／kabikiller選手インタビュー【ポケモンユナイト】

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）では、予選リーグが開催中。プレイオフ進出をかけた激しい争いが繰り広げられています。

PUACL2026は国内トップレベルの選手たちが技術と戦略を競い合う場であると同時に、それぞれのチームや個人が積み重ねてきた時間の集積でもあります。試合結果だけを追っていては見えにくい背景や、プレーに込められた意図は、選手自身の言葉によって初めて輪郭を持つ部分もありましょう。

本記事では、PUACL2026の舞台で戦うAXIZ WAVEのkabikiller選手のオンラインインタビューをお届けします。

kabikiller選手はチーム最年少ながら、センスと直感を武器に活躍する才能あふれるプレイヤー。PUACL2026では随所に光るプレイを見せ、ファンだけでなくキャスター陣をうならせる場面も目立っています。

リーグにおける自分たちの現在地、そしてプレイヤーとして意識していることとは。選手の言葉を通して、PUACL2026という大会の現在地と、ポケモンユナイト競技シーンの奥行きを感じ取ってください（※インタビューはDay4終了時に実施したものです）。

誰かが「右を向こう！」と言ったら

みんなで右を向いて進もう

——それでは、インタビューを始めていこうかと……。

kabikiller選手 はーい、緊張します。こんにちは。kabikillerです。がんばっていきます。うおー！

——おお、さすがのテンションですね。まず、最初の質問です。リーグも中盤に差し掛かりました。ここまで戦ってきて、チーム、自分たちの現在地をどう見ていますか

kabikiller選手 まあ、やっぱり、満足できない位置ではありますよね。現状、プレイオフの進出ラインすらも超えられてないっていう状況で、もう後半に差し掛かっているところなので。これから、今まで以上に気を引き締めてがんばっていきたいなと思ってます。

——大会序盤と比べて、プレイ面や試合前の準備というところで、変えてきたこと、あるいは今後変えようとしていることはありますか。

kabikiller選手 やっぱりDay1で1勝3敗してしまったということが大きいんです。それから、チーム内での共通認識などをより強固なものにして。例えば1つのことをするにも、なにしよう、なにしよう……と話し合いをするんじゃなくて、誰かが「右を向こう！」と言ったら、みんなで右を向いて進もうというふうにはしてます。

あと、大きく変わった点といえば、Day3では全敗をしてしまったので。そこから、チームとして「これは絶対に変えないといけない」となって……。

ただ、Day4*は環境が変わったことが大きいかなと。うちのWararaRickとかYuponoとかも、もともとサポートタンクとかじゃなくて、キャリーを中心とした人たちだったので、環境が追い風になったのかなと思ってます。

*:Day4ではマップが変わり、経験値の仕様や「がくしゅうそうち」の効果が変更。AXIZ WAVEは3勝1敗という成績を収めた

ポケモンユナイトは

“各々の技量によって変わるゲーム”でもある

——自分としてはkabikiller選手の、アクティブというか、積極的に攻めていくスタイルがすごく印象に残っていて。相手に与えたダメージが10万を超えている試合もありましたし、Day4で、逃げるミミッキュにパッと振り向いて攻撃を当てたところも印象的で……。

kabikiller選手 あ、覚えてます、覚えてます。

——個人としてこういうプレイ、こういう戦い方を心がけているというポイントはありますか。

kabikiller選手 チームゲームとはいえ、各々の技量によっても変わるゲームでもあると思っているので。まずは、自分の技術を落とさないように日々努力する。自分が戦っている相手に、対面で負けないようにする、ダメージトレードも負けないようにするとか。そもそもKOされないようにするということを意識してます。

チームの味方を信用することは大事

——Day3, Day4とか年末年始で結構間が空きましたが、長いリーグ戦の中で、気持ちの切り替えという面ではどうしていますか。

kabikiller選手 ふむふむ。切り替え……まあ、もちろん忘れることも大事だけれど、忘れてしまったら結局負ける前と同じ状態に戻ってしまうんで。負けたことはしっかりと受け止めて、その上でさらに成長できるように努力するっていうことをしないと成長できないと思うので。そういうことが大事だなと思います。

——最後に、予選もまだまだ続きますし、その先のプレイオフやPUACL2026 FINALSを見据えて、チームや個人として大切にしたい心構えをお聞かせください。

kabikiller選手 やっぱり、チームメンバーのことを信用するってことですかね。さっきも言ったんですけど、「みんなで右を向く」と言っても、その人のことを完全に信頼しきってないとできないことだとも思うので。

これからもそうですし、プレイオフとかその先とかを見据えてもチームの味方を信用するというのは大事かなと、自分でもチームとしても思いますね。

——ありがとうございました。

kabikiller選手 はい、ありがとうございました。いやー、もう、全然、こんなんですいません。お疲れ様でございます〜！

終始、明るく受け答えをしてくれたkabikiller選手。しかし、「自分の技術を落とさないように日々努力する」「KOされないようにする」といった話をしている際は、オンライン越しでもわかる“プロ”の厳しい表情になっていたのが印象的でした。

インタビューで明かされた視点を踏まえてあらためて試合を振り返ることで、プレイの意味や大会の緊張感はより鮮明になるはず。選手たちが次にどのような選択を重ねていくのか、その行方も含めて今後の戦いを見届けたいですね。

