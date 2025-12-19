会場は横浜BUNTAI、チケットの抽選先行受付もやってます
ポケモンユナイトのアジア王者が決まる「PUACL2026 FINALS」現地で買えるグッズがいい感じ!!
チーム戦略バトルゲーム『Pokémon UNITE（ポケモンユナイト）』のアジア王者を決める国際公式大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（PUACL2026）」が開催され、大きな盛り上がりを見せています。
そして、3月28日（土）および29日（日）の2日間にわたり、神奈川県の横浜BUNTAIにて開催されるのが、オフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」。アジア各国の予選を勝ち抜いた強豪チームが集結し、有観客のオフライン環境で熱戦を繰り広げます。
PUACL2026 FINALSのアリーナ席を対象としたチケットの先着先行受付も、1月11日より開始されています。
＼ #PUACL2026 FINALS 観戦チケット／
本日11:00より【先着販売】開始！
アジア最高峰の戦いを現地で応援しよう！📣
※予定枚数に達し次第終了となりますのでご注意ください
詳細は添付画像・サイトをチェック👇
🎫チケットのお申し込み
イープラス：https://t.co/s8UcRO4LKR…
そして、チケット購入対象者を対象とした現地で楽しめるグリーティングや、抽選会の開催も決定。ポケモンたちとの写真撮影や、オリジナルグッズが当たる抽選会に参加できます。
＼ #PUACL2026 FINALS 追加情報📢／
チケット購入対象者を対象とした現地で楽しめるグリーティングや抽選会の開催が決定！
ポケモンたちとの写真撮影やオリジナルグッズが当たる抽選会に参加してゲットしよう！
券売詳細は以下のサイトをチェック👇
🎫チケットのお申し込み…
また、グッズの情報も公開されました。大会オリジナルTシャツや公式ユニフォーム、オリジナルキャップなど、さまざまなグッズが登場します。現地観戦の際は、これを着用すれば気分も上がるはず！
＼ #PUACL2026 FINALS グッズ情報公開！／
現地で買える素敵なグッズをご紹介！✨
チケット詳細は以下のサイトをチェック👇
イープラス：https://t.co/s8UcRO4LKR
日テレゼロチケ：https://t.co/a7Zj8eBhg3
🌏大会特設サイトhttps://t.co/BmjpuxtAYe#ポケモンユナイト#ポケユナ…
アジア最高峰の戦いを現地で観戦したい方は、大会特設サイトやポケモンユナイト公式X（https://x.com/poke_unite_jp）で最新情報を確認しつつ、早めのチケット確保を検討してみてはいかがでしょうか。
PUACL2026 FINALS チケット詳細
■会場：横浜BUNTAI
■日程：2026年3月28日（土）・29日（日）
■開演時間：アリーナ席 開場：8時00分〜
S席・A席・車椅子席 開場：8時30分〜
オープニング開演：9時30分〜
※開場開演時間は変更する場合がある
■席種＆価格
・アリーナ席 6930円
・スタンド S席（2F） 大人4950円・こども3850円
・スタンド A席（3F） 大人3850円・こども2750円
・車椅子席 3850円（同伴者1名まで購入可）
※こども券は12歳（小学生）以下の子供を対象に購入できる（入場時に確認が必要となる場合がある）
※席によっては、ステージ演出・映像、演目中のメンバーが見えない、音が聞き取りにくい場合がある
※本イベントはLIVE配信・収録・撮影が入るため、映り込む可能性がある
■特典：チケット購入者全員
〇大会公式物販 優先購入時間あり、『ポケモンユナイト』ゲーム内アイテム、大会オリジナルグッズを配布
Day1：大会キービジュアル 缶バッジA / Day2：大会キービジュアル 缶バッジB
★アリーナ席購入者は開催日ごとに下記のオリジナルグッズを追加でプレゼント
Day1：大会キービジュアル ポスター / Day2：大会キービジュアル ミニデスクマット
※特典内容は追加・変更の可能性がある
チケットに関するお問い合わせは各種チケットサイトへ
〇 イープラスお客さまサポート(問合せ)：http://eplus.jp/qa/
先着先行：1/11(日)〜
一般販売：2/28(土)〜
〇 日テレゼロチケ（ローソンチケット）：https://faq.l-tike.com
先着先行：1/11(日)〜
一般販売：2/28(土)〜
