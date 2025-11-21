この日のハイライトといっても過言ではない
FENNELとZETA DIVISIONがDay2優勝を懸けた最終戦へ 実況も絶叫、ポケモンユナイトの歴史に残る名試合の誕生【PUACL2026】
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。11月30日は大会2日目の「Day2」でした。
最終ラウンドのROUND 4、MATCH4は、3勝0敗のZETA DIVISIONと、2勝1敗のFENNELというマッチアップ。これまでのマッチでの勝利ゲーム数などから、勝ったほうがDay2優勝……という単純明快な展開に。
GAME 1の見どころは残り時間1分30秒を切った終盤戦。ZETA DIVISION有利の展開をMa・sh1o選手のミュウが「なみのり」で一気に戦局を打開し、FENNELが勝利。まず1本を取ります。
#PUACL2026 日本リーグDay2
ROUND 4 / MATCH 4
FENNEL ( @FENNEL_official )
Ma・sh1o選手 ( @mashimashio3 )の操る
ミュウの「なみのり」が
終盤戦で刺さった‼️🌊
配信はこちらから↓https://t.co/JOdiLU7kHy#ポケモンユナイト#ポケユナ#ポケユナ日本リーグpic.twitter.com/qN8XXLfKji
GAME 2は、この日のハイライトといっても過言ではないドラマティックな展開。FENNELがグラードンの出現に合わせて中央にオールインし、グラードンを倒しペースを握ります。
しかし、最後の最後にZETA DIVISIONがFENNEL側に攻め込み、相手を上レーンに誘います。その一瞬の隙をついて、Vitoppo選手が一気に中央でゴールを決めるというスーパープレー。
実況のRefuさんも「入っている!? 入っている!! 入っている!! 入っているぞ!!」と叫ぶしかない、あまりにも劇的な残り5秒。ポケモンユナイトは最後までわからない……ということを体現するようなGAME 2でした。
#PUACL2026 日本リーグDay2
ROUND 4 / MATCH 4
ZETA DIVISION（ @zetadivision ）
試合終了まで、残り5秒……
「入っている！？
入っている！！
入っている！！
入 っ て い る ぞ ！！」
配信はこちらから↓https://t.co/JOdiLU7kHy#ポケモンユナイト#ポケユナ日本リーグpic.twitter.com/DVI3zBzLH4
泣いても笑ってもこれでDay2優勝が決まるGAME 3。やはり、ゲームが動いたのは終盤。グラードンを巡る争いに対して一気に中に入り込み、乱戦を制してそのままポイント勝負に持ち込んだFENNELが勝利。最後にしっかり意地を見せた形となりました。
#PUACL2026 日本リーグDay2
ROUND 4 / MATCH 4に勝利し
Day2優勝を決めたのは……
FENNEL ( @FENNEL_official )🎉
ZETA DIVISIONの怒涛の追い上げを
意地で振り切った🙌
配信はこちらから↓https://t.co/Wa5SF5chX4#ポケモンユナイト#ポケユナ日本リーグpic.twitter.com/os0ZBVefbA
これにて、Day2の優勝を決めたのはFENNEL。本当に最後の最後までわからない……という展開ではありましたが、動じることなくチーム内の連携を保ち続けた見事な勝利でした。
Day2終了、まだまだわからないリーグ戦
PUACL2026のDay2終了時点で、DetonationN FocusMe、FENNEL、ENTER FORCE.36が6勝2敗で並びました。ZETA DIVISION5勝3敗で追いかける形に。
Day2も熱戦揃いとなったPUACL2026。もちろん、リーグが進むごとに新しい展開、チームごとの対策が変わっていくはず。これからどんな展開が待っているかが楽しみで仕方ありません。
PUACL2026の戦いは始まったばかり。Day3は2週間後、12月14日（日）となります！
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
