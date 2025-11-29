ポケモンユナイトがアップデート ダダリンの技のダメージと効果を下方調整

ポケモンたちが5対5で戦うチーム戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト」は12月5日、アップデートを実施しました。アップデート後のバージョンはVer.1.21.1.3。

ユナイトバトルのバランスを調整するため、ポケモンの能力やわざの内容を一部変更。不具合も修正されました。

具体的には、12月4日のバランス調整によりダダリンの能力が「想定以上に高くなりすぎていた」として、一部の技のダメージと効果を下方調整したとのこと。

「うずしお」の3段目のうずしおが相手を行動不能にする効果を削除（相手を引き寄せる効果は残ります）したほか、3段目のうずしおのダメージは75％低下。「パワーウィップ」のダメージは20%減少、ユナイトわざの「無限鎖藻」のダメージは12%減少となりました。

また、「味方が通信不良によってバトルに参加せず、試合の早期降参が選択された場合に参加ポイントが戻らなかった」「ミュウツーXとミュウツーYがメガシンカ直前にKOされた場合、その試合中はメガシンカができなくなった」「キュワワーの『てんしのキッス』のエフェクトが表示されなかった」といった不具合も修正されたとのこと。

なお、ダダリンの「しっぺがえし」と「パワーウィップ」の待ち時間が通常攻撃で短縮される不具合や、グレイシアの一部のわざがHPを回復している不具合などについては確認中ととしています。

