ポケモンユナイトがアップデート シャワーズがバランス調整「少々万能すぎたようです」

ポケモンたちが5対5で戦うチーム戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト」は11月24日、アップデートを実施しました。

ユナイトバトルのバランスを調整するため、ポケモンの能力やわざの内容を一部変更。

具体的には、11月20日に参戦したシャワーズの能力が「少々万能すぎたようです」として、「ディフェンス型としての頼もしさはしっかりと残しつつ、他のポケモンたちの活躍の場まで奪ってしまわないように、回復力やダメージなどを全体的に調整」したとのこと。

また、11月14日に参戦したダダリンの「アンカーショットで相手を引っ張っている最中にKOされた際に、相手のポケモンが長時間行動不能になる不具合」と、「『ユナイトわざ：無限鎖藻』を使用した時に一部のダメージとHPが回復する効果が発動していなかった不具合」が修正されました。

