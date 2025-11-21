11月30日11時から！
ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグ、いよいよDay2！ 初戦から「REJECT vs FENNEL」などアツいカード揃い
「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催。
予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。11月30日はDay2となります。
※A配信のみ、実況解説付きとなります
【第1ラウンドの対戦カード（全4ラウンド開催）】
A配信：https://t.co/BvkHFUtIUu
└前半 MATCH1：REJECT vs FENNEL
└後半 MATCH4：IGZIST vs AXIZ WAVE
B配信：https://t.co/GzFL0AVFEU… pic.twitter.com/DSZPTS5D7K
ROUND1から「REJECT vs FENNEL」など、注目カードが目白押しとなっています。なお、配信は「A、B、C」の3つのURLに分かれていますが、実況解説付きなのは「A配信」のみとなっています。
A配信：https://www.youtube.com/live/U2y1gT9j7gM
└前半 MATCH1：REJECT vs FENNEL
└後半 MATCH4：IGZIST vs AXIZ WAVE
B配信：https://www.youtube.com/live/3lIfClCV_fI
└前半 MATCH2：INSOMNIA vs QT DIG∞
└後半 MATCH5：DetonatioN FocusMe vs SCARZ
C配信：https://www.youtube.com/live/kO72HC7lOKw
└前半 MATCH3：ENTER FORCE.36 vs REIGNITE
└後半 MATCH6：VARREL vs ZETA DIVISION
※Day2の模様は11/30（日） 11時から配信開始
※A配信のみ、実況解説付きとなる