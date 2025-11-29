ポケモンユナイトのアジア王者が決まる！ 「PUACL2026 FINALS」全席種のチケット発売スケジュール発表

会場は横浜BUNTAI、アリーナ席を対象としたチケットの抽選先行受付がスタート

Pokémon UNITE Asia Champions League 2026 実行委員会は12月15日、チーム戦略バトルゲーム『Pokémon UNITE（ポケモンユナイト）』のアジア王者を決める国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（PUACL2026）」のオフライン決勝大会詳細を発表しました。

アジアの頂点が決まる「PUACL2026 FINALS」は、アジア各国の予選を勝ち抜いた強豪チームが集結し、有観客のオフライン環境で熱戦を繰り広げる一大イベント。2026年3月28日（土）および29日（日）の2日間にわたり、神奈川県の横浜BUNTAIにて開催されます。

これに伴い、アリーナ席を対象としたチケットの最速抽選先行受付が12月14日より開始されました。

観戦チケットは席種によって価格が異なり、選手たちの熱気を間近で感じられる「アリーナ席」は6930円、会場全体を見渡せる「スタンドS席（2F）」は大人4950円・こども3850円、「スタンドA席（3F）」は大人3850円・こども2750円、「車椅子席」は3850円で販売されます。

さらに、2日間通しでアリーナ席を楽しめるセット券も1万2474円（定価の10%オフ）で用意されており、両日観戦を予定しているファンには見逃せない内容となっています。

現在実施中の「アリーナ席 最速抽選先行」は12月21日（日）23時59分までイープラスにて受け付けており（https://eplus.jp/puacl2026/）、当落発表は12月25日（木）13時を予定しています。

その後、2026年1月11日からは先着順での先行販売が開始され、一般販売は2月28日から各大会開始後の2時間まで実施されるスケジュールです。

来場者への特典が充実している点にも注目。チケット購入者全員に「大会公式物販の優先購入時間」や「『ポケモンユナイト』ゲーム内アイテム」、さらには日替わりの「大会キービジュアル 缶バッジ」が配布されます。

これに加え、アリーナ席の購入者には限定の追加特典が用意されており、Day1には特殊ラメ加工が施されたポスターが、Day2にはミニデスクマットがプレゼントされるなど、豪華な仕様となっています。

また、本大会はチケットを持っていないファンも楽しめるよう、会場内の一部エリアが無料で開放されることが決定しました。

有料のメインステージ以外に設置される「サブステージ」や、プロリーグ出場チームが集う「チームブース」、大会オリジナルグッズを販売する物販エリアなどは誰でも入場可能となっています。ただし、混雑状況によっては入場制限がかかる場合があるため注意が必要です。

アジア最高峰の戦いを現地で観戦したい方は、大会特設サイトやポケモンユナイト公式X（https://x.com/poke_unite_jp）で最新情報を確認しつつ、早めのチケット確保を検討してみてはいかがでしょうか。

PUACL2026 FINALS チケット詳細 ■会場：横浜BUNTAI

■日程：2026年3月28日（土）・29日（日）

■開演時間：アリーナ席 開場：8時00分〜

S席・A席・車椅子席 開場：8時30分〜

オープニング開演：9時30分〜

※開場開演時間は変更する場合がある



■席種＆価格

・2日間 アリーナ席通し券 1万2474円(10%オフ)

・アリーナ席 6930円

・スタンド S席（2F） 大人4950円・こども3850円

・スタンド A席（3F） 大人3850円・こども2750円

・車椅子席 3850円（同伴者1名まで購入可）

※通し券を購入した場合、Day1、Day2とも同じ座席になる

※こども券は12歳（小学生）以下の子供を対象に購入できる（入場時に確認が必要となる場合がある）

※席によっては、ステージ演出・映像、演目中のメンバーが見えない、音が聞き取りにくい場合がある

※本イベントはLIVE配信・収録・撮影が入るため、映り込む可能性がある



■特典：チケット購入者全員

〇大会公式物販 優先購入時間あり、『ポケモンユナイト』ゲーム内アイテム、大会オリジナルグッズを配布

Day1：大会キービジュアル 缶バッジA / Day2：大会キービジュアル 缶バッジB ★アリーナ席購入者は開催日ごとに下記のオリジナルグッズを追加でプレゼント

Day1：大会キービジュアル ポスター / Day2：大会キービジュアル ミニデスクマット

※特典内容は追加・変更の可能性がある チケットに関するお問い合わせは各種チケットサイトへ

〇 イープラスお客さまサポート(問合せ)：http://eplus.jp/qa/

アリーナ席 最速抽選先行：12/14(日)〜

先着先行：1/11(日)〜

一般販売：2/28(土)〜

〇 日テレゼロチケ（ローソンチケット）：https://faq.l-tike.com

先着先行：1/11(日)〜

一般販売：2/28(土)〜

