【PUACL2026結果速報】ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグDay3の試合結果まとめ！

文●モーダル小嶋　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

こちらは「Day3」の結果のランキング。リーグ総合順位のランキングは記事の最後に掲載

　戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。12月14日は大会3日目の「Day3」でした。

Day3、ROUND 1〜2の結果

【ROUND 1】
MATCH 1
ENTER FORCE.36　2 - 0　DetonatioN FocusMe
→ 【ENTER FORCE.36】が勝利！

MATCH 2
IGZIST　0 - 2　FENNEL
→ 【FENNEL】が勝利！

MATCH 3
VARREL　1 - 2　INSOMNIA
→ 【INSOMNIA】が勝利！

MATCH 4
REJECT　2 - 1　REIGNITE
→ 【REJECT】が勝利！

MATCH 5
QT DIG∞　1 - 2　SCARZ
→ 【SCARZ】が勝利！

MATCH 6
ZETA DIVISION　2 - 0　AXIZ WAVE
→ 【ZETA DIVISION】が勝利！

【ROUND 2】
MATCH 1
IGZIST　0 - 2　VARREL
→ 【VARREL】が勝利！

MATCH 2
FENNEL　2 vs 1　INSOMNIA
→ 【FENNEL】が勝利！

MATCH 3
DetonatioN FocusMe　2 vs 0　REIGNITE
→ 【DetonatioN FocusMe】が勝利！

MATCH 4
AXIZ WAVE　1 vs 2　QT DIG∞
→ 【QT DIG∞】が勝利！

MATCH 5
SCARZ　2 vs 1　ZETA DIVISION
→ 【SCARZ】が勝利！

MATCH 6
ENTER FORCE.36　0 vs 2　REJECT
→ 【REJECT】が勝利！

ROUND3〜4の結果

【ROUND 3】
MATCH 1
INSOMNIA　2 vs 0　ZETA DIVISION
→ 【INSOMNIA】が勝利！

MATCH 2
REJECT　2 vs 0　VARREL
→ 【REJECT】が勝利！

MATCH 3
REIGNITE　2 vs 0　AXIZ WAVE
→ 【REIGNITE】が勝利！

MATCH 4
FENNEL　0 vs 2　SCARZ
→ 【SCARZ】が勝利！

MATCH 5
DetonatioN FocusMe　2 vs 0　QT DIG∞
→ 【DetonatioN FocusMe】が勝利！

MATCH 6
IGZIST　2 vs 1　ENTER FORCE.36
→ 【IGZIST】が勝利！

【ROUND 4】
MATCH 1
QT DIG∞　1 vs 2　ZETA DIVISION
→ 【ZETA DIVISION】が勝利！

MATCH 2
DetonatioN FocusMe　1 vs 2　FENNEL
→ 【FENNEL】が勝利！

MATCH 3
AXIZ WAVE　1 vs 2　IGZIST
→ 【IGZIST】が勝利！

MATCH 4
SCARZ　2 vs 0　REJECT
→ 【SCARZ】が勝利！

MATCH 5
INSOMNIA　2 vs 0　REIGNITE
→ 【INSOMNIA】が勝利！

MATCH 6
ENTER FORCE.36　1 vs 2　VARREL
→ 【VARREL】が勝利！

　Day3優勝は4勝の「SCARZ」！


Day3終了時点の総合ランキング

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

■関連サイト

PUACL2026 トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
10月
11月
12月