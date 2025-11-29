【PUACL2026結果速報】ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグDay3の試合結果まとめ！
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。12月14日は大会3日目の「Day3」でした。
【ROUND 1】
MATCH 1
ENTER FORCE.36 2 - 0 DetonatioN FocusMe
→ 【ENTER FORCE.36】が勝利！
MATCH 2
IGZIST 0 - 2 FENNEL
→ 【FENNEL】が勝利！
MATCH 3
VARREL 1 - 2 INSOMNIA
→ 【INSOMNIA】が勝利！
MATCH 4
REJECT 2 - 1 REIGNITE
→ 【REJECT】が勝利！
MATCH 5
QT DIG∞ 1 - 2 SCARZ
→ 【SCARZ】が勝利！
MATCH 6
ZETA DIVISION 2 - 0 AXIZ WAVE
→ 【ZETA DIVISION】が勝利！
【ROUND 2】
MATCH 1
IGZIST 0 - 2 VARREL
→ 【VARREL】が勝利！
MATCH 2
FENNEL 2 vs 1 INSOMNIA
→ 【FENNEL】が勝利！
MATCH 3
DetonatioN FocusMe 2 vs 0 REIGNITE
→ 【DetonatioN FocusMe】が勝利！
MATCH 4
AXIZ WAVE 1 vs 2 QT DIG∞
→ 【QT DIG∞】が勝利！
MATCH 5
SCARZ 2 vs 1 ZETA DIVISION
→ 【SCARZ】が勝利！
MATCH 6
ENTER FORCE.36 0 vs 2 REJECT
→ 【REJECT】が勝利！
【ROUND 3】
MATCH 1
INSOMNIA 2 vs 0 ZETA DIVISION
→ 【INSOMNIA】が勝利！
MATCH 2
REJECT 2 vs 0 VARREL
→ 【REJECT】が勝利！
MATCH 3
REIGNITE 2 vs 0 AXIZ WAVE
→ 【REIGNITE】が勝利！
MATCH 4
FENNEL 0 vs 2 SCARZ
→ 【SCARZ】が勝利！
MATCH 5
DetonatioN FocusMe 2 vs 0 QT DIG∞
→ 【DetonatioN FocusMe】が勝利！
MATCH 6
IGZIST 2 vs 1 ENTER FORCE.36
→ 【IGZIST】が勝利！
【ROUND 4】
MATCH 1
QT DIG∞ 1 vs 2 ZETA DIVISION
→ 【ZETA DIVISION】が勝利！
MATCH 2
DetonatioN FocusMe 1 vs 2 FENNEL
→ 【FENNEL】が勝利！
MATCH 3
AXIZ WAVE 1 vs 2 IGZIST
→ 【IGZIST】が勝利！
MATCH 4
SCARZ 2 vs 0 REJECT
→ 【SCARZ】が勝利！
MATCH 5
INSOMNIA 2 vs 0 REIGNITE
→ 【INSOMNIA】が勝利！
MATCH 6
ENTER FORCE.36 1 vs 2 VARREL
→ 【VARREL】が勝利！
Day3優勝は4勝の「SCARZ」！
#PUACL2026 日本リーグ グループステージ Day3— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) December 14, 2025
2025年最後の戦いを制したのは...🏅
🏆 【SCARZ】 🏆
おめでとうございます🎊
次回 Day4 は 1/11(日) 11:00 スタート！
ついに「カイオーガ」が登場する新環境でのバトルが開幕します🌊
2026年の日本リーグもお見逃しなく👀#ポケモンユナイト… pic.twitter.com/DA0ekpmpxL
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。