ダメージが出て耐久力があって回復もできて妨害もできて機動力もあって……ポケモンユナイトの「シャワーズ」が強すぎる!?

11月20日に参戦したばかりだが、早くも界隈がざわついているぞ

ポケモンたちが5対5で戦うチーム戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト」に、11月20日から「シャワーズ」が参戦しています。

シャワーズは、相手の行動を妨害しつつ、味方を癒す力でチームを支えるディフェンス型のポケモン。ユナイトわざ「アクアマリンスプラッシュ」は、広い範囲の相手をふきとばせます。

接近してきた相手に「ハイドロポンプ」で妨害しつつダメージを与えることはもちろん、「アクアリング」で回復しながら味方のサポートもできる器用さが特徴。

さっそくシャワーズを使用したプレイヤーたちの間では、とにかく「強い」ということで評価が一致し始めているようです。

SNS上では「回復量が多くサポートにも向いている一方、足回りがよくユナイト技も強い」「ユナイトのブイズチームが割とバランスよくなりそう」といった評価の声が上がっていました。

実戦で試したプロ選手たちもシャワーズに驚きの声を上げており、INSOMNIAのObuyan選手はYouTubeのライブ配信で「正直、めちゃくちゃ強い」とコメント。とくに「アクアリング」の回復量については、（アイテムの組み合わせもあるとはいえ）試合後に絶句してしまうほど。

ポケモンユナイトキャスターとしておなじみのたきしまさんも、「ダメージが出る代わりに非常に高い耐久力がある しかし回復力があって妨害ができる だけれど機動力があるためユナイトが強い」という独特の言い回しでシャワーズを評価していました。

だけれど機動力があるためユナイトが強い pic.twitter.com/QYpvRV9ufB — たきしま / Takishima (@Takishima_1222) November 20, 2025

多くのプレイヤーたちが驚愕したシャワーズが、今後、ポケモンユナイトの対戦環境にどんな影響を与えていくのか……。目が離せないところです。