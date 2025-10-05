あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第569回
ルノーの最新SUV「キャプチャー」の2つのハイブリッドシステムは街中かワインディングかで選ぶべし！
2025年10月05日 22時00分更新
ルノーのコンパクトSUV「キャプチャー」がマイナーチェンジ。エクステリアを刷新するとともに、パワートレインをE-TECH（フルハイブリッド、エンジンでもモーターでも駆動するシステム）と、マイルドハイブリッド（モーターはエンジンのアシストのみ）の2つのラインナップに改めた。
E-TECHとマイルドハイブリッドの違いを中心に、新しくなったキャプチャーの詳報をお届けする。
ルノー・キャプチャーの概要と市場での位置づけ
キャプチャーが誕生したのは2013年のこと。2019年に2代目にチェンジし、これまでに200万台以上を生産・販売している。欧州では人気が高く、2014年と2020年に欧州コンパクトSUV販売台数No.1を記録した。
ボディーサイズは全長4240×全幅1795×全高1590mm。コンパクトSUVの中では少し大柄という印象を受ける。全幅が1800mmを超えないので、駐車場選びもラクだろう。
新しいエクステリアは、どこかライバルを彷彿させるもの。担当者に話を聞くとデザイン責任者が2020年にプジョーから移籍したジル・ヴィダル氏に変わったとのこと。そう言われると、どこか面影がある。
ハイブリッドシステムの構成と仕様
パワートレインは1.3L 直4ターボ＋モーターのマイルドハイブリッドと、1.6L 直4自然吸気にモーターのE-TECH（フルハイブリッド）の2種類。最高出力はマイルドハイブリッドが158馬力（エンジン）＋5馬力（モーター）、E-TECHが94馬力（エンジン）＋49馬力（モーター）＋20馬力（モーター）となる。
ユニットそのものはマイナーチェンジ前と変わらないものの、制御系に手が加えられているとのこと。
グレード構成は3種類。E-TECHを搭載し、ホイールサイズを19インチ化するなどスポーティーテイストを高めた「エスプリ アルピーヌ フルハイブリッドE-TECH」が454万9000円。そのマイルドハイブリッド版「エスプリ アルピーヌ マイルドハイブリッド」が409万円。ホイールサイズを18インチとするなど、ベーシックな「テクノ マイルドハイブリッド」が389万円。
この連載の記事
-
第568回
自動車3年連続輸入SUVナンバーワン「T-Cross」の実力は？ マイナーチェンジで魅力がマシマシ！
-
第567回
自動車Hondaの「UNI-ONE」はASIMOの技術で左右駆動も可能な最新ハンズフリーパーソナルモビリティ
-
第566回
自動車爆速＆ラグジュアリー体験！ 最強のベンツ・Gクラスに現役アイドルが乗って実感した贅沢空間
-
第565回
自動車ロードスターの200台限定車を「グランツーリスモ7」内で試乗！ パワフルで安定した走りに感動
-
第564回
自動車マツダ「ロードスター」のエントリーグレードはスポーツウェアのようなフィットする走り！ 軽快な加減速としなやかなコーナリング
-
第563回
自動車スポーツカー好き絶賛！ Honda プレリュードの「Honda S+Shift」で感じる本物のエンジンサウンドと変速感に感動
-
第562回
自動車こんな試乗見たことある？ クラウンで走る志賀島と藍染ワークショップで新しい移動体験をしてきた
-
第561回
自動車IONIQ 5 Nに2週間乗って実感した遊び心と快適さ、そしてEVゆえのメリット・デメリット
-
第560回
自動車俺たちの未来は廃油にかかっている!? 次世代エコ燃料「サステオ」は軽油と水素化植物油でCO2排出を半分にする
-
第559回
自動車えっ、こんなに広くて可愛い？ 生産終了のトヨタ「ポルテ」が中古車市場で狙い目な5つの理由
- この連載の一覧へ