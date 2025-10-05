このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第569回

ルノーの最新SUV「キャプチャー」の2つのハイブリッドシステムは街中かワインディングかで選ぶべし！

2025年10月05日 22時00分更新

文● 栗原祥光（@yosh_kurihara）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
ルノー

ルノー／キャプチャー エスプリ アルピーヌ フルハイブリッドE-TECH（454万9000円）

　ルノーのコンパクトSUV「キャプチャー」がマイナーチェンジ。エクステリアを刷新するとともに、パワートレインをE-TECH（フルハイブリッド、エンジンでもモーターでも駆動するシステム）と、マイルドハイブリッド（モーターはエンジンのアシストのみ）の2つのラインナップに改めた。

　E-TECHとマイルドハイブリッドの違いを中心に、新しくなったキャプチャーの詳報をお届けする。

ルノー・キャプチャーの概要と市場での位置づけ

ルノー

2代目ルノー／キャプチャー（モデル：寺坂ユミ）

　キャプチャーが誕生したのは2013年のこと。2019年に2代目にチェンジし、これまでに200万台以上を生産・販売している。欧州では人気が高く、2014年と2020年に欧州コンパクトSUV販売台数No.1を記録した。

ルノー
ルノー
ルノー

　ボディーサイズは全長4240×全幅1795×全高1590mm。コンパクトSUVの中では少し大柄という印象を受ける。全幅が1800mmを超えないので、駐車場選びもラクだろう。

ルノー
ルノー

ルノーのロゴ（ロザンジュ）をモチーフにしたLEDポジションランプ

ルノー

プジョーから移籍してきたジル・ヴィダル氏

　新しいエクステリアは、どこかライバルを彷彿させるもの。担当者に話を聞くとデザイン責任者が2020年にプジョーから移籍したジル・ヴィダル氏に変わったとのこと。そう言われると、どこか面影がある。

ハイブリッドシステムの構成と仕様

ルノー

フルハイブリッドのE-TECH

ルノー

マイルドハイブリッドユニット

　パワートレインは1.3L 直4ターボ＋モーターのマイルドハイブリッドと、1.6L 直4自然吸気にモーターのE-TECH（フルハイブリッド）の2種類。最高出力はマイルドハイブリッドが158馬力（エンジン）＋5馬力（モーター）、E-TECHが94馬力（エンジン）＋49馬力（モーター）＋20馬力（モーター）となる。

　ユニットそのものはマイナーチェンジ前と変わらないものの、制御系に手が加えられているとのこと。

ルノー
ルノー

アルピーヌのロゴが入る

ルノー

ルノー／キャプチャー テクノ マイルドハイブリッド（389万円）

ルノー

テクノ仕様ではアルピーヌのロゴが入らない

　グレード構成は3種類。E-TECHを搭載し、ホイールサイズを19インチ化するなどスポーティーテイストを高めた「エスプリ アルピーヌ フルハイブリッドE-TECH」が454万9000円。そのマイルドハイブリッド版「エスプリ アルピーヌ マイルドハイブリッド」が409万円。ホイールサイズを18インチとするなど、ベーシックな「テクノ マイルドハイブリッド」が389万円。

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

電撃PSO2バナー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中