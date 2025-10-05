ルノーのコンパクトSUV「キャプチャー」がマイナーチェンジ。エクステリアを刷新するとともに、パワートレインをE-TECH（フルハイブリッド、エンジンでもモーターでも駆動するシステム）と、マイルドハイブリッド（モーターはエンジンのアシストのみ）の2つのラインナップに改めた。

E-TECHとマイルドハイブリッドの違いを中心に、新しくなったキャプチャーの詳報をお届けする。

ルノー・キャプチャーの概要と市場での位置づけ

キャプチャーが誕生したのは2013年のこと。2019年に2代目にチェンジし、これまでに200万台以上を生産・販売している。欧州では人気が高く、2014年と2020年に欧州コンパクトSUV販売台数No.1を記録した。

ボディーサイズは全長4240×全幅1795×全高1590mm。コンパクトSUVの中では少し大柄という印象を受ける。全幅が1800mmを超えないので、駐車場選びもラクだろう。

新しいエクステリアは、どこかライバルを彷彿させるもの。担当者に話を聞くとデザイン責任者が2020年にプジョーから移籍したジル・ヴィダル氏に変わったとのこと。そう言われると、どこか面影がある。

ハイブリッドシステムの構成と仕様

パワートレインは1.3L 直4ターボ＋モーターのマイルドハイブリッドと、1.6L 直4自然吸気にモーターのE-TECH（フルハイブリッド）の2種類。最高出力はマイルドハイブリッドが158馬力（エンジン）＋5馬力（モーター）、E-TECHが94馬力（エンジン）＋49馬力（モーター）＋20馬力（モーター）となる。

ユニットそのものはマイナーチェンジ前と変わらないものの、制御系に手が加えられているとのこと。

グレード構成は3種類。E-TECHを搭載し、ホイールサイズを19インチ化するなどスポーティーテイストを高めた「エスプリ アルピーヌ フルハイブリッドE-TECH」が454万9000円。そのマイルドハイブリッド版「エスプリ アルピーヌ マイルドハイブリッド」が409万円。ホイールサイズを18インチとするなど、ベーシックな「テクノ マイルドハイブリッド」が389万円。