あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第608回
なぜセダンを廃止した？ ワゴン一本勝負に出た新型パサートの「潔さと勝算」
2026年01月25日 12時00分更新
クルマに何を求めるかは人それぞれ。その中でフォルクスワーゲン（VW）は、長年「国民車」の名のもと、多くの人が満足するクルマを作り続けています。そんなVWの上級モデル「パサート」を試乗したところ「なるほど、国民車とはこういうことか」と理解した次第。本稿では、なぜそう思ったのかを紹介します。
全長4.9m超えでもスタイリッシュ
ワゴン専用ボディーに秘めた強力なトルク
パサートは長らくセダンと「ヴァリアント」と呼ぶステーションワゴンの2車種展開でしたが、最新型にあたる9代目は、中国向けを除いてステーションワゴンのみという単一構成になりました。
ボディーサイズは全長4915×全幅1850×全高1500mm、ホイールベースは2840mm。前作のヴァリアントに比べて全長は130mmも伸長されたこともあり、はっきり言ってデカいという印象を受けます。ですが、写真で見るとあまり大きく見えないのが不思議。それはスッキリとしたデザインだからでしょう。
パワートレインはモーターがエンジンをアシストするマイルドハイブリッド機構を搭載した、1.5L 直列4気筒ガソリン「eTSI」と、2L 直列4気筒ディーゼル「TDI」、1.5L 直列4気筒にプラグインハイブリッド機構を組み合わせた「eHybrid」の3種類。日本の輸入車市場はディーゼルエンジン搭載車が人気らしく、今回の試乗車もディーゼルエンジン車です。
最高出力は193PSと控えめですが、最大トルクは400N・m（40.8kgf・m）と驚きの太さを誇ります。ガソリンエンジン搭載モデルは前輪駆動ですが、ディーゼルエンジン搭載車はフルタイム四駆の「4 MOTION」仕様です。
驚異の1920リットル！
「引っ越し」で証明された無敵の積載能力
ステーションワゴンタイプということで、まずは荷室をチェックしてみましょう。バックドアとのつなぎ目がないので、荷物の出し入れがしやすいのが〇。次に荷室容量が690Lもあり、後席を倒すと床面につなぎ目がなく、1920Lまで拡張できるのが〇。使い勝手もよく、AC100Vのレセプタクルが用意されているのも、プライバシーシェードが床下に収納できるのも〇。つまり理想的な荷室空間で◎なのです。
クルマを借りている間、急遽引っ越しの手伝いに駆り出され荷物を入れてみたのですが、入れやすいし、いっぱい載る。「さすが国民車」と関心したのは言うまでもありません。
さらに、荷室に室内灯まであるから驚き。暗い場所で、荷物を捜す時に実に便利でした。もうこの使い勝手の良さだけでパサートを選ぶ価値は大アリなのです。
この連載の記事
-
第607回
自動車Cクラスに900万円出す価値はあるか？ 豪華装備の「C220d Luxury」に見る、SUVにはないセダンの底力
-
第606回
自動車「家族も荷物も諦めない!」510馬力の最強ワゴン「BMW M3ツーリング」
-
第605回
自動車「EVでの遠出は不安」が「楽しい」に変わる!? アリアで往復1600km走ってわかった、アプリ連携の絶大な安心感
-
第604回
自動車「もっと運転が上手くなりたい」あなたへ。FR以上にドライバーを育てるミッドシップGRヤリスという提案
-
第603回
自動車スマホとクルマの連携！ ダイハツコネクトはアプリで走行履歴やクルマの場所がわかる
-
第602回
自動車100万円台でこの満足感。3代目ハリアーがコスパ最強な8つの理由
-
第601回
自動車e-POWERの高速燃費は本当に悪いのか!? 約1200kmロングドライブでテスト！
-
第600回
自動車もはやMT派も黙る？ 「GRカローラ」のGR-DATによる爆速シフトダウンが楽しい！
-
第599回
自動車え、これがハイブリッド!? ポルシェ「911 GTS」が“速さ”の常識をぶち壊しにきた！
-
第598回
自動車「クラウン、どれ買うのが正解？」全4モデルを乗り比べたら“答え”が見えた
- この連載の一覧へ