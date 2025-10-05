あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第568回
3年連続輸入SUVナンバーワン「T-Cross」の実力は？ マイナーチェンジで魅力がマシマシ！
2025年10月05日 12時00分更新
2020年に登場するや人気沸騰！ 2023年まで輸入SUV登録台数ナンバーワンに輝いたフォルクスワーゲンのコンパクトSUV「Tクロス（T-Cross）」が昨年マイナーチェンジしました。さらに魅力度が増した本機の魅力を、徹底的にご紹介したいと思います！
扱いやすいボディサイズと改良された内外装
フォルクスワーゲンといえばゴルフやポロといったコンパクトハッチが広く知られるところ。ですが時代はSUVが人気。それゆえポロのSUV版としてTクロスが、ゴルフのSUV版として「T-Roc（ティーロック）」が用意されています。そのT-Rocも、2024年の輸入SUVナンバーワンを獲得しており、確かに街でVWのSUVを見かけることが多くなってきました。
ボディーサイズは全長4135×全幅1785×全高1580mm、ホイールベースは2550mm。今回取材の車両はRラインという最上位グレードで、車幅は他グレードに比べて25mm広くなっています。全高があと30mm低かったら、高さ制限のある機械式駐車場に入庫できたのに……と、少し残念に思うところ。
残念ついでに話をすると、アンテナがバータイプなのがションボリ。というのも、抜こうと思えば抜けるので、イタズラされるし、個人的に一度へし折ったことがあるから……。ここはシャークフィンタイプにしてほしかったなと。
ワイヤレス接続と実用的な装備
さて、今回のマイナーチェンジでは、インテリアの大幅変更に力を入れた様子。なかでもセンターディスプレイが普通のナビから9.2インチの横型タッチディスプレイにチェンジしたのは見逃せないポイント。従来はセンターコンソールに埋め込む形でしたが、こちらも流行りの独立した形へと変わりました。
感心したのはワイヤレスCarplay対応であること。Appleはもちろんのこと、Androidともワイヤレスで車両とつながります。普段Googleのサービスを利用している人にとってはうれしいのではないでしょうか。
エアコン周りはボタン式。最近は何でもタッチで操作しようという風潮で、一見便利と思いきや、使っているとそうでもないと感じていたので、これはうれしい配慮かも。
パーキングブレーキがレバー式なのは予想外。ですのでオートブレーキホールド機能はありません。シフトセレクターもレバー式。イマドキのクルマにしてはコンサバティブで、それゆえ誰もが使いやすい、そんな印象を受けました。
一方、シフトモードセレクターがレバー式ゆえ、Pに入れるとスマホが取り出しづらくなることも。USBはType-Cでした。だいぶType-Aが減った気がします。
ステアリングホイールはコンサバティブな円形。メーターパネルはLCDでナビ画面が表示されるのは便利ですね。
この連載の記事
-
第567回
自動車Hondaの「UNI-ONE」はASIMOの技術で左右駆動も可能な最新ハンズフリーパーソナルモビリティ
-
第566回
自動車爆速＆ラグジュアリー体験！ 最強のベンツ・Gクラスに現役アイドルが乗って実感した贅沢空間
-
第565回
自動車ロードスターの200台限定車を「グランツーリスモ7」内で試乗！ パワフルで安定した走りに感動
-
第564回
自動車マツダ「ロードスター」のエントリーグレードはスポーツウェアのようなフィットする走り！ 軽快な加減速としなやかなコーナリング
-
第563回
自動車スポーツカー好き絶賛！ Honda プレリュードの「Honda S+Shift」で感じる本物のエンジンサウンドと変速感に感動
-
第562回
自動車こんな試乗見たことある？ クラウンで走る志賀島と藍染ワークショップで新しい移動体験をしてきた
-
第561回
自動車IONIQ 5 Nに2週間乗って実感した遊び心と快適さ、そしてEVゆえのメリット・デメリット
-
第560回
自動車俺たちの未来は廃油にかかっている!? 次世代エコ燃料「サステオ」は軽油と水素化植物油でCO2排出を半分にする
-
第559回
自動車えっ、こんなに広くて可愛い？ 生産終了のトヨタ「ポルテ」が中古車市場で狙い目な5つの理由
-
第558回
自動車EVだらけで日本車皆無！ かつて魔都と呼ばれた上海でモータリゼーションの未来を見た
- この連載の一覧へ