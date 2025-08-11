このページの本文へ

あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第550回

スズキ スイフトの「激レアMT」はエコでお財布にも優しい隠れた名車だった！

2025年08月11日 15時00分更新

文● 大音安弘　編集●ASCII

今や超希少なMT車スズキ「スイフト」

　自動車教習ではATが基本となるなど、今やMT車は超希少な存在に。愛車選びにおいても、特に実用車となれば、MTは貴重な存在となってしまいました。そんな時代に、MTを選べるのが、スズキのコンパクトハッチ「スイフト」です。今回は、スイフトでも1グレードのみとなる激レアなMT仕様を紹介しましょう。ちなみにスイフトスポーツではありません。

見た目じゃ分かりませんが、MT車のスズキスイフトです

　スイフトMT仕様といえば、国産でも貴重となったホットハッチのスイフトスポーツを思い出しがちですが、歴代の標準車でもしっかりとMT車が設定されています。2023年12月にフルモデルチェンジを受けた現行型ですが、さすがにニーズが限定されるからか、3グレードから構成されるCVT車とは異なり、中間グレード「ハイブリッドMX」のみに。しかも、前輪駆動車に限定され、価格は192万2800円。そう、自由に選べるのはボディーカラーだけというストイックさなのです。

「ハイブリッド」とありますが、マイルドハイブリッド仕様です

スイフトMTはマイルドハイブリッド仕様で燃費良し

　中間グレードなので、一部の装備や華やかな装飾が省かれますが、性能面は上級車と同等で、1.2L 直列3気筒DOHCにISG(モーター機能付き発電機)を組み合わせたマイルドハイブリッド仕様（モーターがエンジンのアシストを主とする）です。エンジン性能は、最高出力82ps/5700rpm、最大トルク108N･m/4500rpmを発揮。モーター性能は、最高出力3.1ps、最大トルク60Nmでアシストしてくれます。

　このパワーユニットに、5速MTが組み合わされます。MT車のスペック上の優位点は、やはり燃費でしょう。WLTCモードでは、CVT車より0.9km/Lアップの25.4km/Lとなり、もちろん現行モデル最高値。そして、モデル内で唯一のエコカー減税100％対象となるので、購入時に重量税が免除になるという、お財布にやさしいグレードでもあるのです。

1.2Lの実用エンジンは、MT車が最もエコでお財布にも優しい！

　コクピットは、他モデルとほぼ同じ。最上位「ハイブリッドMZ」の電動パーキングブレーキが採用されないかわりに、安定のハンドタイプのサイドブレーキを装備。さらに5速のMTシフトレバーに加え、足元にはクラッチも合わせた3ペダルを装備します。

インパネのレイアウトは、ほかのスイフトとまったく同じ

パーキングブレーキも定番のレバー式に

MT以外は不要なため、今じゃ貴重な3ペダルレイアウト！

