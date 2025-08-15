スズキ初のBEV（バッテリー駆動EV）モデルとなる「eビターラ」。市販モデルに近いプロトタイプに試乗する機会を得ました。スズキ初のトライと言えるこのモデルは、どのような仕上がりとなっているのでしょうか？ 袖ヶ浦フォレストレースウェイでの試乗を中心にレポートします。

スズキ初のBEVは4WD設定のあるコンパクトSUV

スズキ初のBEVモデルとなるeビターラは、4WDグレードを有するコンパクトSUVとして登場します。世界の自動車メーカーとしてBEVを投入するのは後発となるスズキですが、自社の強みであるコンパクトカーを中心にBEV市場をリサーチ、そこでコンパクトSUVの4WDはライバルが少ないことを発見しました。

BEVへの関心が高いヨーロッパ、なおかつ寒い地域では4WDが望まれているはず！ と考え、スズキ初のBEVは4WDの設定があるコンパクトSUVとなったそうです。

そして、eビターラはほかの日本車BEVとは大きく異なるポイントがあります。それはバッテリーです。国産BEVは三元系リチウムイオンバッテリーを採用しているのに対し、eビターラはリン酸リチウムイオンバッテリーを採用しています。

リン酸鉄と聞いてピンときたあなたはバッテリーマニア。BYDと同じ方式のバッテリーなのです。eビターラに搭載されているバッテリーは、BYDの子会社のFDBという会社のもので「コスト・安全面・長寿命」この3つを高次元でバランスしているのが採用の理由とのことです。

なお、バッテリーは49kWhと61kWhの2つの容量が用意されています。4WDが用意されているのは61kWhの方で、航続距離は49kWhで400km以上、61kWhで2WDは500km以上、4WDは450km以上となっています。