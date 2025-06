コジマプロダクションは6月24日、6月26日に発売するPlayStation 5用ソフト「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2:オン ザ ビーチ)」のアーリーアクセスを開始したと発表。最大48時間先行して遊べるアーリーアクセス権は、「デジタルデラックスエディション」または「コレクターズエディション」の購入特典となる。

本作は、2019年に発売したPlayStation 4用ソフト「DEATH STRANDING」の正統続編。前作の11ヵ月後からスタートし、新たな配達人としての仕事が始まる。

早速アーリーアクセスをプレイしたユーザーからは「グラフィックやばい進化してる。もはや異次元」「本日は育休いただきます!」「感動すぎて初期地点から動けない」など、楽しんでいる声が多数寄せられていた。「面白すぎてやめられない。……ガチで泣いてる」という声も。なにがあったのだろうか。

なお、現在はPS5版のみの発売となるが、「早くPC版来ないかな」「Steamの発売はいつですかー」「サヨナラ」など、PC版の発売を心待ちにしている人も多い印象だ。ちなみに、前作のPC版はPS4版から約8ヵ月後に発売。その後「DIRECTOR'S CUT」版が2021年から順次発売となった。

発売日が待ちきれない人は、今すぐ遊べるデジタルデラックスエディションを購入してみては。スタンダードエディションとの差額は、わずか1000円だ。

【ゲーム情報】

タイトル:『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

(デス・ストランディング2:オン ザ ビーチ)

ジャンル:アクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:コジマプロダクション

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年6月26日

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万1980円(パッケージ)

CERO:D(17歳以上対象)

©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。