コジマプロダクションは2月24日、「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（デス・ストランディング2：オン ザ ビーチ）」のPC（Steam／Epic Games Store）版について、システム要件を公開した。

【最低】

プリセット：低 解像度／フレーム毎秒：1080P/30fps

GPU：NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

CPU：Inter core I3-10100, AMD Ryzen 3 3100

メモリ：16GB

OS：Windows 10/11 Version 1909以降

ストレージ：150GB SSD

※以下、メモリ、OS、ストレージは共通のため省略 【標準】

プリセット：中 解像度／フレーム毎秒：1080P/60fps

GPU：NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB, AMD Radeon RX 6600

CPU：Inter core I5-11400, AMD Ryzen 5 5600 【推奨】

プリセット：高 解像度／フレーム毎秒：1440P/60fps

GPU：NVIDIA GeForce RTX 3070, AMD Radeon RX 6800

CPU：Inter core I7-11700, AMD Ryzen 7 5700X 【最高品質】

プリセット：最高 解像度／フレーム毎秒：4K/60fps

GPU：NVIDIA GeForce RTX 4080, AMD Radeon RX 9070 XT

CPU：Inter core I7-11700, AMD Ryzen 7 5700X

最低限、1080P/30fpsでゲームを動かすだけであればグラフィックボード（GPU）は「GeForce GTX 1660」レベルを、1440P/60fpsで「ぬるぬる」動かしたいなら、「GeForce RTX 3070」の【推奨】スペックまで必要だ。

参考までに挙げると、カプコンの「モンスターハンターワイルズ」は「RTX 2060」、SIEの「The Last of Us™ Part II Remastered」は「RTX 3060」、 Deep Silver の「Kingdom Come: Deliverance II」は「RTX 4070」がそれぞれ推奨GPUとなっている。これらが動くPCを持っていれば、本作も問題ないと思われる。

PC版の特徴としては、アップスケーリングやフレーム生成技術による高い解像度を実現し、60フレームレート制限が解除。21：9のウルトラワイドモニター、そして32：9のスーパーウルトラワイドモニターにも対応する。

さらに、新たな挑戦や報酬を伴う新モードや機能が追加予定だ。これらの新要素はPC版の発売に合わせて、PS5版にも追加されるとのこと。

PC版「デススト2」はSteam／Epic Games Storeにて、3月19日発売予定。発売に向けてPCの準備を進めておこう。

【ゲーム情報】

タイトル：『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

（デス・ストランディング2：オン ザ ビーチ）

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：コジマプロダクション

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：

PS5版：発売中（2025年6月26日）

PC版：2026年3月19日

価格：

スタンダードエディション：8980円（パッケージ／ダウンロード）

デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロード）

コレクターズエディション：3万1980円（パッケージ）

CERO：D（17歳以上対象）

©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。