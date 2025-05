コジマプロダクションは5月29日、公式X(Twitter)にてPlayStation 5用ソフト「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のゲーム内に、ホロライブプロダクション所属 のVTuber・兎田ぺこらさんが出演することを発表した。

「新たな繋がりを確認」という文言とともに投稿された動画では、コンテナから出たサムに兎田ぺこらさんが「おつぺこでした~」と声をかける様子が映されている。プレッパーズというこの世界で独自に生き抜いている人々の一人として登場する模様。

ただ、この発表に対してユーザーからは賛否の声が分かれている。「おー楽しみ!」「まじ?速攻で絆☆5にするぞ!」「ぺこらおめでとぉぉ!」と心から発表を喜ぶ声もあれば、「これぐらいなら全然いいや」「出演する経緯は知りたいかな」という許容派、「マジでやめてほしかった」「こういうのいいから」と拒否反応を示す声など、さまざまな反応が見られた。

なかには目ざとくぺこらさんのアバターの上に表示された「データサイエンティスト」という文字を見つけ、「不穏な空気が見えてきた」と考察する人も。ゲームの楽しみ方は人それぞれということだろう。

前作「DEATH STRANDING」でも実在する人物をモデルにしたキャラクターがゲーム内に登場することはあったので、ほかにも誰か登場するかもしれない。本作の発売は6月26日、新たな旅の始まりが近づいている。

【ゲーム情報】

タイトル:『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

(デス ストランディング2:オン ザ ビーチ)

ジャンル:アクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:コジマプロダクション

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年6月26日

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万1980円(パッケージ)

CERO:D(17歳以上対象)

©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。