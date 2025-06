『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』が本日発売!本日18時より発売記念スペシャルイベントを配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月26日、ゲームクリエイター小島秀夫監督の最新作となるPlayStation 5(PS5)用ソフト『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』を日本国内に向けて発売。

価格は、スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版が8980円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

PS5用ソフトウェア『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』とは

“我々は繋ぐべきだったのか?”

人と人との繋がりを描いた感動の旅路は、UCAを越えた未知の荒野へと続いていた。サムは人類を絶滅から救うために、仲間とともに新たな旅を始める。

荒廃した世界、立ちふさがる敵、混迷する謎。あらゆるものが使命の達成を阻もうとする。人と人との繋がりの向こうに、何があるのか? 比類なきゲームクリエイター小島秀夫氏が、ふたたび世界を変える。

ノーマン・リーダスさん、レア・セドゥさん、トロイ・ベイカーさんらが出演した前作『DEATH STRANDING(デス・ストランディング)』より続くキャストに加え、今作よりエル・ファニングさん、忽那汐里さん、アカデミー賞受賞映画監督のジョージ・ミラーさんといった世界的キャストが参加。

プレイヤーは荷物を運びながら、敵として立ちはだかる人間やこの世ならざる存在に対処しながら崩壊した世界を徒歩や乗り物に乗って探索し、複雑かつ魅力的なSFストーリーの全貌を紐解いていく。

本日2025年6月26日18時より

“DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in TOKYO”を開催

2025年6月26日18時より、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の発売を記念したスペシャルイベント“DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in TOKYO”が開催。小島秀夫監督および主人公サム役の日本語音声を務める津田健次郎さんのほか、押井守さん、兎田ぺこらさん、星野源さんといった豪華キャストが参加し、ここでしか聞けない貴重なトークステージや、抽選で選ばれた参加者とのQ&Aセッションなどを予定している。

本イベントはYouTubeのPlayStation Japan公式チャンネルおよびKOJIMA PRODUCTIONS公式チャンネルにてライブ配信するので、ぜひチェックしてみよう。詳細は以下のとおり。

【イベント概要】

イベント名:DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in TOKYO

日時:2025年6月26日18時開始

スペシャルゲスト:津田健次郎さん/押井守さん/兎田ぺこらさん/星野源さん

配信URL:

PlayStation Japan公式チャンネル:https://www.youtube.com/live/IyOdB7g7r6o

KOJIMA PRODUCTIONS公式チャンネル:https://www.youtube.com/live/yiRsfrNsA1Y

【ゲーム情報】

タイトル:『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

ジャンル:アクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:コジマプロダクション

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2025年6月26日)

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ版/ダウンロード版)

コレクターズエディション:3万1980円(パッケージ版)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。