ウォルト・ディズニー・ジャパンは11月13日、オリジナル新作アニメーションシリーズ「DEATH STRANDING ISOLATIONS (Working Title)」を発表した。ディズニープラス スターで2027年独占配信するという。

原案となるのは、⽇本が世界に誇るゲームクリエイター、⼩島秀夫氏が⽣み出した「DEATH STRANDING」。2019年に発売後、⾰新的なゲーム性が世界的にも⾼く評価され、世界累計プレイヤー数が2000万⼈を越える⼤ヒットゲームとなった。

本作は、ゲーム「DEATH STRANDING」と同じ世界と時代を舞台にした、もう⼀つの物語を描く。サムが北⽶⼤陸を横断しているのと時を同じくして、名も知らぬ誰か（サムワン）たちも、それぞれのやり⽅で孤独を克服。⼈類の絶滅と世界の絶滅の淵で、彼らの運命と想いが交錯する。

⼩島秀夫氏がエグゼクティブプロデューサーを務め、アニメーション制作は「BULLET/BULLET」「 NINJAKAMUI」などを⼿掛けたスタジオ「E&H production」が担当。監督を務めるのは佐野誉幸氏だ。

また、解禁された本作のコンセプトアートを描き下ろしたのは「攻殻機動隊 SAC_2045」キャラクターデザインなどを務めたイリヤ・クブシノブ氏。本作ではキャラクターデザイン原案を担当する。

【イントロダクション】

昔、爆発があった――。 孤独な死者の魂が現世に現れ、⽣者を求めて⼿をのばす。しかしその繋がりは、この世のものを消滅させる⼤爆発を起こす。それが「デス・ストランディング」という現象だ。世界中で発⽣したこの現象は、地上の⽂明も国家も消し去った。残された⼈々は孤⽴し、閉じこもり、繋がりを失った。迫りくる絶滅に怯える⼈類を救うため、「伝説の配達⼈」が物資とともに⼈々の思いを運び、皆を繋ぎ直した――。

