コジマプロダクションは3月23日、発売中のPC版「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（デス・ストランディング2：オン ザ ビーチ）」について、メタスコア90点／Steam「圧倒的に好評」をそれぞれ獲得したと告知。Epic Games Storeでも5段階で★4.9という高評価となっている。

Steam DBによると、同接2万人～5万人を記録しており、PCユーザーが本作の登場を待ち望んでいたことがうかがえる。

ユーザーからは「最高じゃないか」「文句なしに完璧」「前作は人を選ぶ良ゲー、今作は万人向けの神ゲー」「物運ぶだけなのになぜか面白い」「動作の軽さとロード時間の短さが好印象」「FPS＞グラフィックの考えを覆す、圧倒的な景色と魂を揺さぶるサントラ」など、絶賛する声が寄せられている。

本作は、主人公のサムがメキシコとオーストラリアを通信で結び、人類を絶滅の危機から救う長い旅路を描くもの。

PC版の特徴としては、アップスケーリングやフレーム生成技術による高い解像度を実現し、60フレームレート制限が解除。21：9のウルトラワイドモニター、そして32：9のスーパーウルトラワイドモニターにも対応する。高性能なPCを持っていれば、PS5以上のクオリティでゲームを楽しめる。

【ゲーム情報】

タイトル：『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

（デス・ストランディング2：オン ザ ビーチ）

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：コジマプロダクション

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：

PS5版：発売中（2025年6月26日）

PC版：発売中（2026年3月19日）

価格：

スタンダードエディション：8980円（パッケージ／ダウンロード）

デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロード）

コレクターズエディション：3万1980円（パッケージ）

CERO：D（17歳以上対象）

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