PC版「デススト2」圧倒的に好評を獲得 「万人向けの神ゲー」「物運ぶだけなのになぜか面白い」
コジマプロダクションは3月23日、発売中のPC版「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（デス・ストランディング2：オン ザ ビーチ）」について、メタスコア90点／Steam「圧倒的に好評」をそれぞれ獲得したと告知。Epic Games Storeでも5段階で★4.9という高評価となっている。
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH PC版— KOJIMA PRODUCTIONS (@KojiPro2015) March 23, 2026
Metascoreで90点を獲得しました👏
（2026年3月23日時点／レビュー数：10）
Steamレビューでも高い評価をいただいています👍
（2026年3月23日時点／4,252件中95%が好評）
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Steam: https://t.co/ct7cw5h4jU
Epic Games Store: https://t.co/jPgu8RvvJP… pic.twitter.com/Jd41Ju1qbq
Steam DBによると、同接2万人～5万人を記録しており、PCユーザーが本作の登場を待ち望んでいたことがうかがえる。
ユーザーからは「最高じゃないか」「文句なしに完璧」「前作は人を選ぶ良ゲー、今作は万人向けの神ゲー」「物運ぶだけなのになぜか面白い」「動作の軽さとロード時間の短さが好印象」「FPS＞グラフィックの考えを覆す、圧倒的な景色と魂を揺さぶるサントラ」など、絶賛する声が寄せられている。
本作は、主人公のサムがメキシコとオーストラリアを通信で結び、人類を絶滅の危機から救う長い旅路を描くもの。
PC版の特徴としては、アップスケーリングやフレーム生成技術による高い解像度を実現し、60フレームレート制限が解除。21：9のウルトラワイドモニター、そして32：9のスーパーウルトラワイドモニターにも対応する。高性能なPCを持っていれば、PS5以上のクオリティでゲームを楽しめる。
【ゲーム情報】
タイトル：『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』
（デス・ストランディング2：オン ザ ビーチ）
ジャンル：アクション
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：コジマプロダクション
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：
PS5版：発売中（2025年6月26日）
PC版：発売中（2026年3月19日）
価格：
スタンダードエディション：8980円（パッケージ／ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロード）
コレクターズエディション：3万1980円（パッケージ）
CERO：D（17歳以上対象）
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