PS5版「デススト2」が29％オフセール 評価激高の“映画のような”アクションアドベンチャー
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月8日、PlayStation 5／PlayStation 4のダウンロードゲームを最大80％オフで提供する「SPRING SALE」第2弾を開催。
今回のセールでは、コジマプロダクションが贈る「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」が6375円（29％オフ）で提供。先日PC版も配信され、界隈が活気づいている“映画のような”アクションアドベンチャーだ。PS Storeの評価も非常に高く、5段階評価で4.87となっている。
そのほかのタイトルでは、「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」が1646円（85％オフ）、「Rise of the Ronin（ライズオブローニン）」が3771円（58％オフ）、「エンダーマグノリア: ブルームインザミスト」が1802円（45％オフ）などとお買い得に。
セール期間は4月22日まで。新生活とともに新たなゲームを購入し、話題のタネにしてみてはいかがだろうか。
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