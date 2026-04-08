ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月8日、PlayStation 5／PlayStation 4のダウンロードゲームを最大80％オフで提供する「SPRING SALE」第2弾を開催。

今回のセールでは、コジマプロダクションが贈る「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」が 6375円（29％オフ） で提供。先日PC版も配信され、界隈が活気づいている“映画のような”アクションアドベンチャーだ。PS Storeの評価も非常に高く、5段階評価で4.87となっている。

そのほかのタイトルでは、「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」が 1646円（85％オフ） 、「Rise of the Ronin（ライズオブローニン）」が 3771円（58％オフ） 、「エンダーマグノリア: ブルームインザミスト」が 1802円（45％オフ） などとお買い得に。

セール期間は4月22日まで。新生活とともに新たなゲームを購入し、話題のタネにしてみてはいかがだろうか。

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