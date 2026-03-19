コジマプロダクションは3月19日、PC版「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（デス・ストランディング2：オン ザ ビーチ）」を発売した。Steam／Epic Games Storeで購入できる。

本作は、主人公のサムがメキシコとオーストラリアを通信で結び、人類を絶滅の危機から救う長い旅路を描く。PS5版は2025年6月に発売され、PC版の登場が待ち望まれていた。

PC版の特徴としては、アップスケーリングやフレーム生成技術による高い解像度を実現し、60フレームレート制限が解除。21：9のウルトラワイドモニター、そして32：9のスーパーウルトラワイドモニターにも対応する。高性能なPCを持っていれば、PS5以上のクオリティでゲームを楽しめるとのこと。

さらに、過酷極まる最高難易度「to the wilder」がPS5／PC共通で実装。通常より過酷な自然の脅威と数々の敵が待ち受け、プレイヤーは持てるすべてのスキルを注ぎ込む覚悟が必要、と説明されている。途中変更不可という厳しい条件だが、そのぶんやり遂げた達成感は何ものにも代えがたいという。

また、VR訓練にあの男と再戦できる「謎の空間からの脱出」が追加される。これを通じて、サムの新たな装備“バンダナ”や追加のポータースーツをアンロック可能（PS5／PC共通）。プライベート・ルームにネコが出現するのも見逃せないし、フォトモードも強化される。

日本国内におけるプレイ可能時刻は、23時30分とのこと。すでに購入はできるので、あらかじめダウンロードして開始時刻を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

（デス・ストランディング2：オン ザ ビーチ）

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：コジマプロダクション

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：

PS5版：発売中（2025年6月26日）

PC版：2026年3月19日

価格：

スタンダードエディション：8980円（パッケージ／ダウンロード）

デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロード）

コレクターズエディション：3万1980円（パッケージ）

CERO：D（17歳以上対象）

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