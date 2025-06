コジマプロダクションは6月24日、公式X(Twitter)にてPlayStation 5用ソフト「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のゲーム内に、歌手で俳優の星野源さんが出演することを発表した。

星野さんは「プレッパーズ」という、この世界で独自に生き抜いている人々の一人として登場する模様。最新アルバム「Gen」に収録されている書き下ろし楽曲「Sayonara」もゲーム内で登場するとのこと。

この発表に対してユーザーからは「出演おめでとうございます」「どんな場面でSayonaraが使われているのか楽しみ」と期待する声や、「顔色悪い」「不気味の谷を感じる」とモデリングに不自然さを感じるという意見も(顔色はホログラム的なアレだと思うが)。

前作「DEATH STRANDING」でも実在する人物をモデルにしたキャラクターがゲーム内に登場することはあったので、ほかにも誰か登場するかもしれない。本作の発売は6月26日で、本日よりアーリーアクセスが始まっている。

【ゲーム情報】

タイトル:『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

(デス・ストランディング2:オン ザ ビーチ)

ジャンル:アクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:コジマプロダクション

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年6月26日

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万1980円(パッケージ)

CERO:D(17歳以上対象)

©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。