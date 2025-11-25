全国6都市を巡ったツアーの締めくくりとして東京に凱旋！

コジマプロダクションは11月25日、パルコと共同企画のもと、大丸東京店の11階・催事場にて、「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL – SPECIAL EXHIBITION」を開催すると発表。会期は2025年12月18日～12月23日まで。入場は無料だ。

本イベントは、PARCO GAMESが手がける「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR」の特別凱旋企画。2025年6月26日コジマプロダクション最新作『デス・ストランディング 2』の発売を記念し、全国6都市を巡ったポップアップショップイベントの締めくくり、またコジマプロダクション10周年を記念して開催している。

会場では、ツアーオリジナルグッズをはじめ、「Brain Dead」「GEEKS RULE」「ディスクユニオン」など人気ブランドとのコラボレーショングッズの新作に加え、ツアーでは一部未販売だったコジマプロダクション公式グッズも新たに販売。さらに、本イベントでは新たに2つの展示エリアを設置する。

①『DEATH STRANDING』シリーズの設定資料や原画、原型模型を展示

アートディレクター・新川洋司氏によるアートブックや原画、ドールマンの原型モデルやヒッグスのギターレプリカ、モーションキャプチャ時に使用されたアイテムなど、世界初公開となる貴重なアイテムが多数展示予定。

②「Ludens built with LEGO® Bricks」展示

KOJIMA PRODUCTIONS 10周年を記念しレゴブロックで再現された、公式キャラクター＜ルーデンス＞の実寸大モデルを、スタジオのエントランスルームを再現した特別空間に展示。

■展示品イメージ

【イベント概要】