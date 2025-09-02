コジマプロダクションは9月1日、公式X（Twitter）にて設立10周年記念のファンイベント「Beyond The Strand」を、TOHOシネマズ六本木ヒルズにて開催すると発表した。開催日時は9月23日で、完全事前招待制。一般チケット枠も用意されており、抽選で購入できる（7700円）。

本イベントでは、最新プロジェクトの発表や、今後の展望についてのトークが開かれるとのこと。登壇ゲストにはゲーム分野のみならず、多彩な領域から豪華な顔ぶれがそろうという。また、現地に行けなくてもライブストリーミングで配信を見られる模様だ（詳細は後日発表予定）。

小島秀夫監督率いるコジマプロダクション、最新作「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」は非常に高い評価を受けている。次なるプロジェクトはなにか、続報に期待しよう。

・イベント特設ページはこちら

https://www.kojimaproductions.jp/kjp10th_beyond_the_strand

・ローソンチケット購入はこちら

https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=763198

©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.