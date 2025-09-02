小島秀夫監督、最新プロジェクト語る コジマプロ10周年イベント開催へ
2025年09月02日 16時30分更新
コジマプロダクションは9月1日、公式X（Twitter）にて設立10周年記念のファンイベント「Beyond The Strand」を、TOHOシネマズ六本木ヒルズにて開催すると発表した。開催日時は9月23日で、完全事前招待制。一般チケット枠も用意されており、抽選で購入できる（7700円）。
本イベントでは、最新プロジェクトの発表や、今後の展望についてのトークが開かれるとのこと。登壇ゲストにはゲーム分野のみならず、多彩な領域から豪華な顔ぶれがそろうという。また、現地に行けなくてもライブストリーミングで配信を見られる模様だ（詳細は後日発表予定）。
小島秀夫監督率いるコジマプロダクション、最新作「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」は非常に高い評価を受けている。次なるプロジェクトはなにか、続報に期待しよう。
・イベント特設ページはこちら
https://www.kojimaproductions.jp/kjp10th_beyond_the_strand
・ローソンチケット購入はこちら
https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=763198
©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.
