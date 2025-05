ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月16日、PlayStation 5用ソフト『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の発売を記念したイベント「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in Tokyo」を開催すると発表。開催日は、発売日当日の2025年6月26日だ。

イベントでは小島秀夫監督と豪華ゲストによるトークや、参加者とのQ&Aセッションなどを実施予定。本日より参加募集を開始しているので、下記のPlayStation Blogを確認しよう。募集期間は、2025年5月22日23時59分まで。

https://blog.ja.playstation.com/2025/05/16/20250516-ds2otb/

【ゲーム情報】

タイトル:『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

(デス ストランディング2:オン ザ ビーチ)

ジャンル:アクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:コジマプロダクション

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年6月26日

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万1980円(パッケージ)

CERO:D(17歳以上対象)

©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。