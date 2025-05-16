小島秀夫監督と豪華ゲストによるトークやQ&Aセッションを実施！
6月26日開催「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in Tokyo」の参会者募集開始！
2025年05月16日 14時55分更新
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月16日、PlayStation 5用ソフト『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の発売を記念したイベント「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in Tokyo」を開催すると発表。開催日は、発売日当日の2025年6月26日だ。
イベントでは小島秀夫監督と豪華ゲストによるトークや、参加者とのQ＆Aセッションなどを実施予定。本日より参加募集を開始しているので、下記のPlayStation Blogを確認しよう。募集期間は、2025年5月22日23時59分まで。
https://blog.ja.playstation.com/2025/05/16/20250516-ds2otb/
【ゲーム情報】
タイトル：『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』
（デス ストランディング2：オン ザ ビーチ）
ジャンル：アクション
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：コジマプロダクション
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2025年6月26日
価格：
スタンダードエディション：8980円（パッケージ／ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロード）
コレクターズエディション：3万1980円（パッケージ）
CERO：D（17歳以上対象）
©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.
※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。
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