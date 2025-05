コジマプロダクションは5月15日、同スタジオの最新作PlayStation 5用ソフト『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の発売を記念し、世界12ヵ所を巡るツアーイベントを実施すると発表。

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』は、全世界累計プレイヤー数2000万人を誇る「DEATH STRANDING」シリーズの続編タイトル。前作のエンディングから数ヵ月後の世界を舞台に、主人公サムの新たな旅を描く。

ワールドツアー「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2」の各会場では、特別なゲストの出演やイベントが予定されている。イベントの日程は以下の通り。各ツアー開催地域に関する詳細は後日発表予定なので、続報を楽しみにしよう。

【イベントスケジュール】

⚫2025年6月8日 ロサンゼルス

⚫2025年6月14日 シドニー

⚫2025年6月26日 東京

⚫2025年6月28日 パリ

⚫2025年6月30日 ロンドン

⚫2025年7月4日 ソウル

⚫2025年7月6日 台北

⚫2025年7月9日 香港

⚫2025年7月12日 上海

⚫2025年8月 リヤド

⚫2025年10月 サンパウロ

⚫2025年11月 ルッカ

【ゲーム情報】

タイトル:『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

(デス・ストランディング2:オン ザ ビーチ)

ジャンル:アクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:コジマプロダクション

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年6月26日

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万1980円(パッケージ)

CERO:D(17歳以上対象)

©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。