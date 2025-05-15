日本はゲームの発売日である2025年6月26日に東京で開催！
『デス・ストランディング2』の発売を記念した世界12ヵ所を巡るツアーイベントが開催決定！
2025年05月15日 13時55分更新
コジマプロダクションは5月15日、同スタジオの最新作PlayStation 5用ソフト『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の発売を記念し、世界12ヵ所を巡るツアーイベントを実施すると発表。
『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』は、全世界累計プレイヤー数2000万人を誇る「DEATH STRANDING」シリーズの続編タイトル。前作のエンディングから数ヵ月後の世界を舞台に、主人公サムの新たな旅を描く。
ワールドツアー「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2」の各会場では、特別なゲストの出演やイベントが予定されている。イベントの日程は以下の通り。各ツアー開催地域に関する詳細は後日発表予定なので、続報を楽しみにしよう。
【イベントスケジュール】
⚫2025年6月8日 ロサンゼルス
⚫2025年6月14日 シドニー
⚫2025年6月26日 東京
⚫2025年6月28日 パリ
⚫2025年6月30日 ロンドン
⚫2025年7月4日 ソウル
⚫2025年7月6日 台北
⚫2025年7月9日 香港
⚫2025年7月12日 上海
⚫2025年8月 リヤド
⚫2025年10月 サンパウロ
⚫2025年11月 ルッカ
【ゲーム情報】
タイトル：『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』
（デス・ストランディング2：オン ザ ビーチ）
ジャンル：アクション
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：コジマプロダクション
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2025年6月26日
価格：
スタンダードエディション：8980円（パッケージ／ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロード）
コレクターズエディション：3万1980円（パッケージ）
CERO：D（17歳以上対象）
©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.
※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。
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