PC版「デススト2」3月19日発売 FPS制限解除、ウルトラワイドモニター対応、新モード追加も
コジマプロダクションは2月13日、2025年6月にPS5で発売した「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（デス・ストランディング2：オン ザ ビーチ）」のPC（Steam／Epic Games Store）版を、3月19日に発売すると発表した。
本作は、前作から11ヵ月後の世界を舞台に、メキシコ、オーストラリア大陸を巡る、サムの新たな旅を描いた作品。人と人を繋げる映画のようなムービーとストーリーは、多くのプレイヤーを感動させ、熱中させた。
ついに発表されたPC版では、アップスケーリングやフレーム生成技術による高い解像度を実現し、60フレームレート制限が解除。21：9のウルトラワイドモニター、そして32：9のスーパーウルトラワイドモニターにも対応する。
DualSense ワイヤレスコントローラーのほか、キーボード＆マウス操作も使用可能。サウンドはDolby Access、DTS Sound Unbound、そしてWindows Sonic for Headphonesによる3Dオーディオにも対応しているという。
さらに、新たな挑戦や報酬を伴う新モードや機能が追加予定だ。これらの新要素はPC版の発売に合わせて、PS5版にも追加されるとのこと。続報に期待しよう。
PC版「デススト2」は本日より予約開始。3月の発売に向け、準備を進めておこう。
【ゲーム情報】
タイトル：『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』
（デス・ストランディング2：オン ザ ビーチ）
ジャンル：アクション
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：コジマプロダクション
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：
PS5版：発売中（2025年6月26日）
PC版：2026年3月19日
価格：
スタンダードエディション：8980円（パッケージ／ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロード）
コレクターズエディション：3万1980円（パッケージ）
CERO：D（17歳以上対象）
©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.
※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。