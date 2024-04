コナミデジタルエンタテインメントは4月22日、シリーズ30周年記念作品『パワフルプロ野球2024-2025』(以下『パワプロ2024』)の早期購入特典(※1)としてもらえる「大谷翔平選手×パワプロ2024」パッケージスリーブ(※2)のデザインを公開した。

※1:本早期購入特典は、パッケージ版のみが対象です。数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※2:スリーブとは、ゲームソフトのパッケージにかぶせるカバーです。

あわせて、ゲーム内における大谷翔平選手の能力値と、『パワプロ2024』で登場するモードも初公開。《二刀流》の能力がどのように反映されているのか、要チェックだ。

本作の発売日は2024年7月18日で、対応プラットフォームはNintendo Switch/PlayStation 4。価格は通常版が8470円で、ダウンロード限定のパワフルエディションが1万670円となる。

早期購入で大谷選手のパッケージスリーブがもらえる!

スリーブのオモテ面は、KONAMI野球ゲームアンバサダー・大谷翔平選手が、侍ジャパンのユニフォーム姿でバットを肩に担ぎ、パワプロくんと目を合わせるシンプルなデザイン。

ウラ面は、大谷選手が「野球しようぜ!」と語りかけ、それにパワプロくんと犬のキャラクター・ガンダーが元気よく応じているデザインとなっている。早期購入特典の詳細は公式サイトを確認してほしい。

・公式サイト

https://www.konami.com/pawa/2024-2025/

パワーは最強クラスの「S 95」

話題の決め球「スイーパー」も初搭載!

二刀流の大谷翔平選手の能力値を初公開! 投手の大谷選手は球種に「スイーパー」を備え、打者の大谷選手は「パワプロ」シリーズ過去最強クラスとなるパワー95に!

特殊能力には「投打躍動」を搭載。好投しているほど打撃に、ヒットを打つほど投球に好影響をおよぼす能力だ。

強敵として対戦、監督として育成、野球人生の追体験――

さまざまなモードで大谷選手が登場!

対決!レジェンドバトル

1打席勝負を勝ち抜いて選手を育成する「対決!レジェンドバトル」に登場。現役プロやレジェンドOBと対決し、ある条件をクリアすると、最後に大谷翔平選手が登場する。大谷選手に勝利して「スイーパーの本」を手に入れよう。

栄冠ナイン

高校野球の監督となって甲子園優勝を目指す「栄冠ナイン」では、転生選手として大谷選手が登場。

投手としても野手としても、そして二刀流の選手としても育成可能! どう育成するかは監督のあなた次第。大谷選手とアツい夏を、青春を過ごそう。

ペナント

シーズンを戦い抜く「ペナント」では、帰国選手の1人として大谷選手が登場。大谷選手を迎え入れてチームを強化し、リーグ優勝を目指そう。

マイライフ

ひとりのプロ野球人生を歩む「マイライフ」モードでは、大谷選手の野球人生を自分なりに楽しめる。

野球はもちろん、「趣味」や「おでかけ」「彼女とのデート」など、プライベートも充実させてスーパースターを目指そう。「パワプロ」シリーズの過去作から合計8キャラの彼女キャラが復刻する。

パワプロくん×NEW ERAのコラボキャップが登場

「パワプロ」シリーズ30周年を記念して「NEW ERA」とのコラボレーションキャップが2024年7月18日に発売決定。

本日から予約を開始しており、価格は6050円(全2種)。デザインはパワプロくんがNEW ERAロゴをかっ飛ばす「打撃」とナイスキャッチの「守備」の2種類で、サイズ調整が可能だ。

製品情報や予約方法は以下URLから確認してほしい。

・コナミスタイル

https://konami.jp/4b2SAUJ

・楽天スポーツゾーン

https://item.rakuten.co.jp/rakutensportszone/ebaseball2024_001/

【ゲーム情報】

タイトル:パワフルプロ野球2024-2025

ジャンル:野球・育成

販売:KONAMI

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

発売日:2024年7月18日

価格:

通常版:8470円(パッケージ/ダウンロード)

パワフルエディション:1万670円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1~4人

CERO:審査予定

一般社団法人日本野球機構承認

Konami Digital Entertainment/WBCI ©2024 SAMURAI JAPAN

日本プロ野球名球会公認

日本プロ野球OBクラブ公認

日本プロ野球外国人OB選手会公認

プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©Konami Digital Entertainment