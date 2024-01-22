毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、1月19日に配信されたPocketpairのオープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』が1位に。リリースから約3日で売上本数400万本を達成した、今、注目のタイトルだ。
また、7位に同作のサウンドトラックがランクインしている点も要注目。なお、本編とサウンドトラックのバンドル版は1月26日まで13％オフの3572円で購入可能。
加えて、今週発売の『龍が如く８』と『鉄拳8』は上位に上がってきているところも要チェックだ。 そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。
※2024年1月22日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『Palworld / パルワールド』【早期アクセスゲーム】
●Pocketpair
●発売中
●3060円（1月26日まで10％オフ、以降は3400円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/
© Pocketpair, Inc.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2023 Electronic Arts Inc.
3.『龍が如く８』
●セガ
●1月26日発売
●9680円
デラックス・エディション：1万780円
アルティメット・エディション：1万2760円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2072450/_/
© SEGA
4.『ヘブンバーンズレッド』
●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
5.『鉄拳8』
●カプコン
●1月26日発売
●9680円
Deluxe Edition：1万3970円
Ultimate Edition：1万4960円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1778820/8/
TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
6.『ペルソナ３ リロード』
●セガ（アトラス）
●2月2日発売
●9680円
デジタルデラックスエディション：1万2408円
デジタルプレミアムエディション：1万5730円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2161700/_/
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
7.『モンスターハンター：ワールド』
●カプコン
●発売中
●2990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
8.「Palworld / パルワールド Soundtrack」
●Pocketpair
●発売中
●700円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2771110/Palworld____Soundtrack/
© Pocketpair, Inc.
9.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
10.『EA SPORTS FC 24』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●2910円（2024年1月31日まで70％オフ、以降は9700円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2195250/EA_SPORTS_FC_24/
© 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTSのロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FCのロゴ、Frostbite、Frostbiteのロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALLは、Electronic Arts Inc.の商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう