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ゲーム  >  ニュース  >  SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】
毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第71回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】

2024年01月22日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】

　今週のSteam売り上げランキングは、1月19日に配信されたPocketpairのオープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』が1位に。リリースから約3日で売上本数400万本を達成した、今、注目のタイトルだ。

　また、7位に同作のサウンドトラックがランクインしている点も要注目。なお、本編とサウンドトラックのバンドル版は1月26日まで13％オフの3572円で購入可能。

　加えて、今週発売の『龍が如く８』と『鉄拳8』は上位に上がってきているところも要チェックだ。 そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。

※2024年1月22日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『Palworld / パルワールド』【早期アクセスゲーム】

SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】

●Pocketpair
●発売中
●3060円（1月26日まで10％オフ、以降は3400円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

© Pocketpair, Inc.

2.『エーペックスレジェンズ』

SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

3.『龍が如く８』

SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】

●セガ
●1月26日発売
●9680円
　デラックス・エディション：1万780円
　アルティメット・エディション：1万2760円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2072450/_/

© SEGA

4.『ヘブンバーンズレッド』

SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】

●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

5.『鉄拳8』

SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】

●カプコン
●1月26日発売
●9680円
　Deluxe Edition：1万3970円
　Ultimate Edition：1万4960円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1778820/8/

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

6.『ペルソナ３ リロード』

SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】

●セガ（アトラス）
●2月2日発売
●9680円
　デジタルデラックスエディション：1万2408円
　デジタルプレミアムエディション：1万5730円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2161700/_/

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

7.『モンスターハンター：ワールド』

SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●2990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

8.「Palworld / パルワールド Soundtrack」

SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】

●Pocketpair
●発売中
●700円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2771110/Palworld____Soundtrack/

© Pocketpair, Inc.

9.『ストリートファイター6』

SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

10.『EA SPORTS FC 24』

SNSやネットで話題の『Palworld / パルワールド』が1位を獲得！【Steamランキング】

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●2910円（2024年1月31日まで70％オフ、以降は9700円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2195250/EA_SPORTS_FC_24/

© 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTSのロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FCのロゴ、Frostbite、Frostbiteのロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALLは、Electronic Arts Inc.の商標です。

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