ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(2月21日15時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

そのほかの『地球防衛軍』シリーズもセール中!

・タイトル:EARTH DEFENSE FORCE 5(地球防衛軍5)

・割引率:70%

・価格:1792円(2月27日まで)

・メーカー:D3パブリッシャー

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1007040/EARTH_DEFENSE_FORCE_5/

©2019 SANDLOT ©2019 D3 PUBLISHER

「ダークソウル」シリーズ第1弾のリマスター作! 間もなくセール終了なのでお見逃しなく!

・タイトル:DARK SOULS: REMASTERED

・割引率:50%

・価格:2365円(2月23日まで)

・メーカー:フロム・ソフトウエア/バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/570940/DARK_SOULS_REMASTERED/

Dark Souls™: Remastered & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.

「.hack//G.U.」シリーズ全3巻(Vol.1~3)に加え、新規エピソードVol.4を追加収録したHDリマスター版!

・タイトル:.hack//G.U. Last Recode

・割引率:90%

・価格:836円(2月23日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/525480/hackGU_Last_Recode/

©.hack Conglomerate

©2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

ピノッキオの物語をモチーフとしたソウルライクアクション!

・タイトル:Lies of P

・割引率:25%

・価格:6270円(2月29日まで)

・メーカー:NEOWIZ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

© NEOWIZ All rights reserved.

稲を育てて強くなる和風アクションRPG登場!

・タイトル:天穂のサクナヒメ

・割引率:50%

・価格:1639円(2月27日まで)

・メーカー:XSEED Games/Marvelous USA(マーベラス)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1356670/_/

©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.