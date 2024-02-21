『DARK SOULS』のリマスター版も50％オフ！
70％オフと『地球防衛軍5』がお買い得！最新作『6』へと続く戦いを描く【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（2月21日15時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
そのほかの『地球防衛軍』シリーズもセール中！
・タイトル：EARTH DEFENSE FORCE 5（地球防衛軍5）
・割引率：70％
・価格：1792円（2月27日まで）
・メーカー：D3パブリッシャー
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1007040/EARTH_DEFENSE_FORCE_5/
©2019 SANDLOT ©2019 D3 PUBLISHER
「ダークソウル」シリーズ第1弾のリマスター作！ 間もなくセール終了なのでお見逃しなく！
・タイトル：DARK SOULS: REMASTERED
・割引率：50％
・価格：2365円（2月23日まで）
・メーカー：フロム・ソフトウエア／バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/570940/DARK_SOULS_REMASTERED/
Dark Souls™: Remastered & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「.hack//G.U.」シリーズ全3巻（Vol.1～3）に加え、新規エピソードVol.4を追加収録したHDリマスター版！
・タイトル：.hack//G.U. Last Recode
・割引率：90％
・価格：836円（2月23日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/525480/hackGU_Last_Recode/
©.hack Conglomerate
©2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
ピノッキオの物語をモチーフとしたソウルライクアクション！
・タイトル：Lies of P
・割引率：25％
・価格：6270円（2月29日まで）
・メーカー：NEOWIZ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/
© NEOWIZ All rights reserved.
稲を育てて強くなる和風アクションRPG登場！
・タイトル：天穂のサクナヒメ
・割引率：50％
・価格：1639円（2月27日まで）
・メーカー：XSEED Games／Marvelous USA（マーベラス）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1356670/_/
©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.
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