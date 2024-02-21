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毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第81回

『DARK SOULS』のリマスター版も50％オフ！

70％オフと『地球防衛軍5』がお買い得！最新作『6』へと続く戦いを描く【Steam今週のセール情報】

2024年02月21日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

70％オフと『地球防衛軍5』がお買い得！最新作『6』へと続く戦いを描く【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（2月21日15時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

そのほかの『地球防衛軍』シリーズもセール中！

70％オフと『地球防衛軍5』がお買い得！最新作『6』へと続く戦いを描く【Steam今週のセール情報】

タイトル：EARTH DEFENSE FORCE 5（地球防衛軍5）
割引率：70％
価格：1792円（2月27日まで）
メーカー：D3パブリッシャー
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1007040/EARTH_DEFENSE_FORCE_5/

©2019 SANDLOT ©2019 D3 PUBLISHER

「ダークソウル」シリーズ第1弾のリマスター作！ 間もなくセール終了なのでお見逃しなく！

70％オフと『地球防衛軍5』がお買い得！最新作『6』へと続く戦いを描く【Steam今週のセール情報】

タイトル：DARK SOULS: REMASTERED
割引率：50％
価格：2365円（2月23日まで）
メーカー：フロム・ソフトウエア／バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/570940/DARK_SOULS_REMASTERED/

Dark Souls™: Remastered & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.

「.hack//G.U.」シリーズ全3巻（Vol.1～3）に加え、新規エピソードVol.4を追加収録したHDリマスター版！

70％オフと『地球防衛軍5』がお買い得！最新作『6』へと続く戦いを描く【Steam今週のセール情報】

タイトル：.hack//G.U. Last Recode
割引率：90％
価格：836円（2月23日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/525480/hackGU_Last_Recode/

©.hack Conglomerate
©2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

ピノッキオの物語をモチーフとしたソウルライクアクション！

70％オフと『地球防衛軍5』がお買い得！最新作『6』へと続く戦いを描く【Steam今週のセール情報】

タイトル：Lies of P
割引率：25％
価格：6270円（2月29日まで）
メーカー：NEOWIZ
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

© NEOWIZ All rights reserved.

稲を育てて強くなる和風アクションRPG登場！

70％オフと『地球防衛軍5』がお買い得！最新作『6』へと続く戦いを描く【Steam今週のセール情報】

タイトル：天穂のサクナヒメ
割引率：50％
価格：1639円（2月27日まで）
メーカー：XSEED Games／Marvelous USA（マーベラス）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1356670/_/

©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.

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