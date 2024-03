ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(3月27日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

史上最高の本格的なサッカー体験を味わおう!

・タイトル:『MotoGP 22』

・割引率:85%

・価格:693円(4月2日まで)

・メーカー:Milestone S.r.l.

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1710580/MotoGP22/

MotoGP™22 © 2022 Published and Developed by Milestone S.r.l. All rights reserved. Copyright © 2022 Dorna Sports S.L. - All rights reserved.

拡張版の『with パワーアップキット』も25%オフ!

・タイトル:信長の野望・新生

・割引率:40%

・価格:6468円(4月9日まで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1336980/_/

llustrated by Keiji Hida

© KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

ユーザー評価も非常に好評な、ホラータッチのデッキ構築型ローグライト

・タイトル:Inscryption

・割引率:50%

・価格:1025円(4月2日まで)

・メーカー:Devolver Digital

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1092790/Inscryption/

Copyright 2021 Daniel Mullins Games Ltd. All Rights Reserved.

スパイダーマンになって、マーベル世界のニューヨークを守ろう!

・タイトル:Marvel’s Spider-Man Remastered

・割引率:40%

・価格:4554円(3月29日まで)

・メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1817070/Marvels_SpiderMan_Remastered/

© 2022 MARVEL

© 2022 Sony Interactive Entertainment LLC

Created and developed by Insomniac Games, Inc. PC version by Nixxes Software BV.

華麗な弾幕とローグライクが融合! 東方キャラが戦うデッキ構築系ローグライクゲーム

・タイトル:東方光耀夜 ~ Lost Branch of Legend【早期アクセスゲーム】

・割引率:20%

・価格:2800円(4月2日まで)

・メーカー:Alioth Studio

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1140150/__Lost_Branch_of_Legend/

©上海アリス幻樂団 ©Alioth Studio