ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(7月5日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

心の怪盗団の活躍を描く「ペルソナ」シリーズ第5弾!

・タイトル:ペルソナ5 ザ・ロイヤル

・割引率:40%

・価格:4606円(7月14日まで)

・メーカー:セガ(アトラス)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1687950/_/

©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo and PERSONA 5 ROYAL are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

本格的なダークファンタジー世界を舞台にしたアクションRPG

・タイトル:ELDEN RING

・割引率:30%

・価格:6468円(7月14日まで)

・メーカー:フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

ソリスティアと呼ばれる地域を舞台に新たな8人の旅人たちの物語を描く

・タイトル:オクトパストラベラー II

・割引率:25%

・価格:5850円(7月14日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1971650/_II/

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

戦国時代を舞台に、孤独な忍びの戦いを描くアクション・アドベンチャー

・タイトル:Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition

・割引率:50%

・価格:4180円(7月14日)

・メーカー:アクティビジョン/フロム・ソフトウェア

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/814380/Sekiro_Shadows_Die_Twice__GOTY_Edition/

©2019 From Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.

Dark Souls is a trademark of BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Bandai Namco is not the publisher of SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE.

未来の巨大都市ナイトシティを舞台にしたオープンワールド・アクションアドベンチャーRPG

・タイトル:サイバーパンク2077

・割引率:50%

・価格:4389円(7月14日まで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.